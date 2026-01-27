Esta sopa fría te salvará las comidas del verano: económica, rendidora y deliciosa

1- Lavar y cortar los tomates en trozos grandes.

2- Colocar los tomates en la licuadora junto con el ajo y procesar hasta obtener una base lisa.

3- Agregar la miga de pan y dejar reposar unos minutos para que se hidrate.

4- Volver a licuar hasta lograr una crema espesa.

5- Incorporar el aceite de oliva en hilo, licuando, hasta emulsionar.

6- Ajustar con sal a gusto.

7- Llevar a la heladera al menos 1 hora antes de servir..

Preparar sopa fría en verano es de lo mejor del mundo

De la cocina a la mesa

Servilo bien frío, en platos hondos o bowls. Podés terminarlo con huevo duro y jamón crudo para un toque clásico, o simplemente con un chorrito de aceite de oliva. Es ideal para almuerzos livianos, entradas elegantes o cenas de verano donde buscás algo fresco y sabroso sin complicarte. ¡A disfrutar!