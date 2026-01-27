Presenta:

Esta sopa fría te salvará las comidas del verano: económica, rendidora y deliciosa

Receta de salmorejo ideal para el verano: cremoso, fresco y lleno de sabor, perfecto como entrada fría o plato liviano.

Candela Spann

Sopa fría, corazón de verano contento
Shutterstock

Esta receta de salmorejo es un emblema del verano: fresca, cremosa y reconfortante sin necesidad de cocción. De origen andaluz, esta sopa fría se prepara con tomate, pan y aceite de oliva, logrando una textura espesa y un sabor intenso. Si bien su origen es español, es un honor degustarla en el calor actual argentino. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • 1 kg de tomates bien maduros

  • 200 gramos de pan blanco (miga del día anterior)

  • 150 ml de aceite de oliva extra virgen

  • 1 diente de ajo

  • Sal a gusto

  • Opcional para servir: huevo duro picado, jamón crudo en cubitos

Paso a paso para lograr una sopa fría perfecta

1- Lavar y cortar los tomates en trozos grandes.

2- Colocar los tomates en la licuadora junto con el ajo y procesar hasta obtener una base lisa.

3- Agregar la miga de pan y dejar reposar unos minutos para que se hidrate.

4- Volver a licuar hasta lograr una crema espesa.

5- Incorporar el aceite de oliva en hilo, licuando, hasta emulsionar.

6- Ajustar con sal a gusto.

7- Llevar a la heladera al menos 1 hora antes de servir..

De la cocina a la mesa

Servilo bien frío, en platos hondos o bowls. Podés terminarlo con huevo duro y jamón crudo para un toque clásico, o simplemente con un chorrito de aceite de oliva. Es ideal para almuerzos livianos, entradas elegantes o cenas de verano donde buscás algo fresco y sabroso sin complicarte. ¡A disfrutar!

