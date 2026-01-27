Esta sopa fría te salvará las comidas del verano: económica, rendidora y deliciosa
Receta de salmorejo ideal para el verano: cremoso, fresco y lleno de sabor, perfecto como entrada fría o plato liviano.
Esta receta de salmorejo es un emblema del verano: fresca, cremosa y reconfortante sin necesidad de cocción. De origen andaluz, esta sopa fría se prepara con tomate, pan y aceite de oliva, logrando una textura espesa y un sabor intenso. Si bien su origen es español, es un honor degustarla en el calor actual argentino. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
1 kg de tomates bien maduros
200 gramos de pan blanco (miga del día anterior)
150 ml de aceite de oliva extra virgen
1 diente de ajo
Sal a gusto
Opcional para servir: huevo duro picado, jamón crudo en cubitos
Paso a paso para lograr una sopa fría perfecta
1- Lavar y cortar los tomates en trozos grandes.
2- Colocar los tomates en la licuadora junto con el ajo y procesar hasta obtener una base lisa.
3- Agregar la miga de pan y dejar reposar unos minutos para que se hidrate.
4- Volver a licuar hasta lograr una crema espesa.
5- Incorporar el aceite de oliva en hilo, licuando, hasta emulsionar.
6- Ajustar con sal a gusto.
7- Llevar a la heladera al menos 1 hora antes de servir..
De la cocina a la mesa
Servilo bien frío, en platos hondos o bowls. Podés terminarlo con huevo duro y jamón crudo para un toque clásico, o simplemente con un chorrito de aceite de oliva. Es ideal para almuerzos livianos, entradas elegantes o cenas de verano donde buscás algo fresco y sabroso sin complicarte. ¡A disfrutar!