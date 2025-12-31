Receta paso a paso de gazpacho andaluz fácil y refrescante
Prepara esta receta paso a paso de gazpacho andaluz, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de gazpacho andaluz es ideal para el verano, ya que combina ingredientes frescos, sencillos y muy hidratantes. Tradicional de la cocina española, este plato frío destaca por su sabor equilibrado y su preparación rápida, perfecta para los días calurosos y para disfrutar en cualquier momento.
Ingredientes para un gazpacho andaluz perfecto
Rinde 4 porciones.
- 1 kg de tomates maduros.
- 1 pepino mediano (200 g).
- 1 pimiento verde pequeño (80 g).
- 1 diente de ajo.
- 60 ml de aceite de oliva extra virgen.
- 30 ml de vinagre de vino.
- 1 rebanada de pan blanco (50 g).
- 250 ml de agua fría.
- Sal al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
2- Pela el pepino y el ajo; corta todas las verduras en trozos medianos.
3- Coloca los tomates, el pepino, el pimiento y el ajo en la licuadora.
4- Añade el pan previamente remojado en agua.
5- Incorpora el aceite, el vinagre, la sal y el agua fría.
6- Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y suave.
7- Ajusta la sal si es necesario.
8- Refrigera durante al menos una hora antes de servir.
De la cocina a la mesa
El gazpacho andaluz es una preparación refrescante, nutritiva y muy versátil que se disfruta especialmente durante el verano. Esta receta permite aprovechar ingredientes naturales y económicos, aportando vitaminas y frescura en cada sorbo. Puede servirse como entrada, bebida o plato principal ligero, y acompañarse con pan tostado, huevo duro picado o jamón en cubos. Además, es una excelente opción para quienes buscan comidas saludables y rápidas. Prepararlo en casa garantiza un sabor auténtico y la posibilidad de ajustar los ingredientes según el gusto personal, manteniendo siempre su esencia tradicional. ¡A disfrutar!