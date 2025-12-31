Presenta:

Receta paso a paso de gazpacho andaluz fácil y refrescante

Prepara esta receta paso a paso de gazpacho andaluz, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.

Candela Spann

Esta receta tiene su origen en Andalucía y se consume desde hace siglos como plato refrescante.

Esta receta de gazpacho andaluz es ideal para el verano, ya que combina ingredientes frescos, sencillos y muy hidratantes. Tradicional de la cocina española, este plato frío destaca por su sabor equilibrado y su preparación rápida, perfecta para los días calurosos y para disfrutar en cualquier momento.

La receta original no llevaba tomate, este ingrediente se incorporó después de su llegada a Europa.
Ingredientes para un gazpacho andaluz perfecto

Rinde 4 porciones.

  • 1 kg de tomates maduros.
  • 1 pepino mediano (200 g).
  • 1 pimiento verde pequeño (80 g).
  • 1 diente de ajo.
  • 60 ml de aceite de oliva extra virgen.
  • 30 ml de vinagre de vino.
  • 1 rebanada de pan blanco (50 g).
  • 250 ml de agua fría.
  • Sal al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Lava bien los tomates, el pepino y el pimiento.

2- Pela el pepino y el ajo; corta todas las verduras en trozos medianos.

3- Coloca los tomates, el pepino, el pimiento y el ajo en la licuadora.

4- Añade el pan previamente remojado en agua.

5- Incorpora el aceite, el vinagre, la sal y el agua fría.

6- Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y suave.

7- Ajusta la sal si es necesario.

8- Refrigera durante al menos una hora antes de servir.

Cada familia adapta la receta según la textura y acidez que prefiera.
De la cocina a la mesa

El gazpacho andaluz es una preparación refrescante, nutritiva y muy versátil que se disfruta especialmente durante el verano. Esta receta permite aprovechar ingredientes naturales y económicos, aportando vitaminas y frescura en cada sorbo. Puede servirse como entrada, bebida o plato principal ligero, y acompañarse con pan tostado, huevo duro picado o jamón en cubos. Además, es una excelente opción para quienes buscan comidas saludables y rápidas. Prepararlo en casa garantiza un sabor auténtico y la posibilidad de ajustar los ingredientes según el gusto personal, manteniendo siempre su esencia tradicional. ¡A disfrutar!

