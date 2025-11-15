Presenta:

La mejor receta para preparar un delicioso gazpacho rosado

Para estos días de calor, nada mejor que preparar esta receta de gazpacho: una sopa fría que refresca al instante y es exquisita.

La receta de gazpacho más fácil y rica.

La receta de gazpacho más fácil y rica.

Cuando el termómetro pasa los 30 °C, no hay sopa caliente que resista. El gazpacho aparece como un salvavidas helado, lleno de sabor y listo con solo licuar todo. Se trata de una receta rica, refrescante, liviana y que tiene ese color rosado que siempre se ve bien en la mesa. ¡Manos a la obra!

Ingredientes:

  • 4 tomates maduros

  • 1 pepino pequeño

  • ½ morrón rojo

  • 1 diente de ajo

  • 3 cdas de aceite de oliva

  • 2 cdas de vinagre

  • Sal y pimienta

  • Hielo (opcional)

La receta perfecta para los días de calor.

La receta perfecta para los días de calor.

Paso a paso de la receta:

  1. Cortás los vegetales en trozos grandes.

  2. Los llevás a la licuadora con aceite, vinagre, sal y pimienta.

  3. Procesás hasta lograr una consistencia bien lisa.

  4. Sumás hielo si lo querés bien frío.

  5. Refrigerás 20 minutos antes de servir. ¡Y listo!

