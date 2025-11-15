La mejor receta para preparar un delicioso gazpacho rosado
Para estos días de calor, nada mejor que preparar esta receta de gazpacho: una sopa fría que refresca al instante y es exquisita.
Cuando el termómetro pasa los 30 °C, no hay sopa caliente que resista. El gazpacho aparece como un salvavidas helado, lleno de sabor y listo con solo licuar todo. Se trata de una receta rica, refrescante, liviana y que tiene ese color rosado que siempre se ve bien en la mesa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
-
4 tomates maduros
1 pepino pequeño
½ morrón rojo
1 diente de ajo
3 cdas de aceite de oliva
2 cdas de vinagre
Sal y pimienta
Hielo (opcional)
Paso a paso de la receta:
-
Cortás los vegetales en trozos grandes.
Los llevás a la licuadora con aceite, vinagre, sal y pimienta.
Procesás hasta lograr una consistencia bien lisa.
Sumás hielo si lo querés bien frío.
Refrigerás 20 minutos antes de servir. ¡Y listo!