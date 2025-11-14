Presenta:

Tendencias

|

Receta

Sabor de hogar: receta de estofado de albóndigas con salsa espesa y casera

Un clásico de olla bien argentino. Esta receta de estofado de albóndigas te enseña a lograr albóndigas tiernas y una salsa de tomate irresistible.

Candela Spann

Un clásico que vuelve: receta de estofado de albóndigas al estilo casero.

Un clásico que vuelve: receta de estofado de albóndigas al estilo casero.

Shutterstock

Pocas cosas representan mejor la comida casera que un buen estofado de albóndigas. Esta receta tradicional combina carne, verduras y una salsa de tomate espesa que huele a hogar. Ideal para los días frescos, es rendidora, sabrosa y fácil de preparar. Perfecta para acompañar con arroz, puré o un buen pan casero.

Rinde: 4 porciones abundantes

Te Podría Interesar

Ingredientes para un estofado perfecto

  • 500 g de carne picada (mitad vacuna, mitad de cerdo si querés más sabor).

  • 1 huevo.

  • 3 cucharadas de pan rallado.

  • 2 dientes de ajo picados.

  • 1 cebolla grande picada.

  • 1 zanahoria en rodajas.

  • 2 papas medianas en cubos.

  • 1 lata de tomate triturado o 3 tomates frescos.

  • 1 taza de caldo o agua caliente.

  • Sal, pimienta, pimentón y orégano a gusto.

  • Aceite de oliva o girasol.

La receta tiene los ingredientes justos parar que sea un éxito
Esta receta es tan versátil que se puede hacer con carne vacuna, pollo, pescado o incluso versiones vegetarianas con lentejas o soja.

Esta receta es tan versátil que se puede hacer con carne vacuna, pollo, pescado o incluso versiones vegetarianas con lentejas o soja.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. En un bol, mezclá la carne con el huevo, el pan rallado, un diente de ajo, sal y pimienta. Formá las albóndigas.

2. Dorá las albóndigas en una olla con un poco de aceite y reservá.

3. En la misma olla, salteá cebolla, ajo, zanahoria y papa hasta que se ablanden.

4. Incorporá el tomate, el caldo y las albóndigas. Condimentá.

5. Tapá y cociná a fuego bajo unos 30 a 40 minutos, hasta que la salsa espese y todo esté bien tierno.

Una receta con sabor asegurado
Una receta que gana sabor con el tiempo: al día siguiente, el estofado está aún más rico y concentrado.

Una receta que gana sabor con el tiempo: al día siguiente, el estofado está aún más rico y concentrado.

El estofado de albóndigas se conserva en heladera hasta 3 días y mejora su sabor al día siguiente. Esta receta llegó a la Argentina con los inmigrantes italianos y españoles, y se adaptó al gusto local con papas y pimentón criollo. ¡Una delicia con historia!.

Archivado en

Notas Relacionadas