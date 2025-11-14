Sabor de hogar: receta de estofado de albóndigas con salsa espesa y casera

Pocas cosas representan mejor la comida casera que un buen estofado de albóndigas . Esta receta tradicional combina carne , verduras y una salsa de tomate espesa que huele a hogar. Ideal para los días frescos, es rendidora, sabrosa y fácil de preparar. Perfecta para acompañar con arroz , puré o un buen pan casero .

1. En un bol, mezclá la carne con el huevo, el pan rallado, un diente de ajo, sal y pimienta. Formá las albóndigas.

Esta receta es tan versátil que se puede hacer con carne vacuna, pollo, pescado o incluso versiones vegetarianas con lentejas o soja.

La receta tiene los ingredientes justos parar que sea un éxito

2. Dorá las albóndigas en una olla con un poco de aceite y reservá.

3. En la misma olla, salteá cebolla, ajo, zanahoria y papa hasta que se ablanden.

4. Incorporá el tomate, el caldo y las albóndigas. Condimentá.

5. Tapá y cociná a fuego bajo unos 30 a 40 minutos, hasta que la salsa espese y todo esté bien tierno.

Una receta que gana sabor con el tiempo: al día siguiente, el estofado está aún más rico y concentrado.

El estofado de albóndigas se conserva en heladera hasta 3 días y mejora su sabor al día siguiente. Esta receta llegó a la Argentina con los inmigrantes italianos y españoles, y se adaptó al gusto local con papas y pimentón criollo. ¡Una delicia con historia!.