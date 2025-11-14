Sabor de hogar: receta de estofado de albóndigas con salsa espesa y casera
Un clásico de olla bien argentino. Esta receta de estofado de albóndigas te enseña a lograr albóndigas tiernas y una salsa de tomate irresistible.
Pocas cosas representan mejor la comida casera que un buen estofado de albóndigas. Esta receta tradicional combina carne, verduras y una salsa de tomate espesa que huele a hogar. Ideal para los días frescos, es rendidora, sabrosa y fácil de preparar. Perfecta para acompañar con arroz, puré o un buen pan casero.
Rinde: 4 porciones abundantes
Ingredientes para un estofado perfecto
500 g de carne picada (mitad vacuna, mitad de cerdo si querés más sabor).
1 huevo.
3 cucharadas de pan rallado.
2 dientes de ajo picados.
1 cebolla grande picada.
1 zanahoria en rodajas.
2 papas medianas en cubos.
1 lata de tomate triturado o 3 tomates frescos.
1 taza de caldo o agua caliente.
Sal, pimienta, pimentón y orégano a gusto.
Aceite de oliva o girasol.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En un bol, mezclá la carne con el huevo, el pan rallado, un diente de ajo, sal y pimienta. Formá las albóndigas.
2. Dorá las albóndigas en una olla con un poco de aceite y reservá.
3. En la misma olla, salteá cebolla, ajo, zanahoria y papa hasta que se ablanden.
4. Incorporá el tomate, el caldo y las albóndigas. Condimentá.
5. Tapá y cociná a fuego bajo unos 30 a 40 minutos, hasta que la salsa espese y todo esté bien tierno.
El estofado de albóndigas se conserva en heladera hasta 3 días y mejora su sabor al día siguiente. Esta receta llegó a la Argentina con los inmigrantes italianos y españoles, y se adaptó al gusto local con papas y pimentón criollo. ¡Una delicia con historia!.