Presenta:

Tendencias

|

Receta

Increíble sabor vegetal: receta de croquetas de lentejas crocantes y sabrosas

Una opción vegetal con todo el sabor. Esta receta de croquetas de lentejas combina textura crocante y corazón tierno, perfecta para cualquier comida.

Candela Spann

Croquetas doradas y suaves: receta de lentejas con mucho sabor argentino.

Croquetas doradas y suaves: receta de lentejas con mucho sabor argentino.

Shutterstock

Si te gustan las comidas caseras, prácticas y llenas de sabor, esta receta de croquetas de lentejas te va a encantar. Son ideales para aprovechar lentejas cocidas, preparar viandas o sumar proteínas vegetales a tu dieta. Crocantes por fuera y tiernas por dentro, son un clásico argentino con mil variantes y mucho corazón casero.

Rinde: 15 a 18 croquetas medianas

Te Podría Interesar

Ingredientes para unas croquetas perfectas

  • 2 tazas de lentejas cocidas.

  • 1 cebolla mediana picada.

  • 1 zanahoria rallada.

  • 1 diente de ajo picado.

  • 1 huevo.

  • 3 cucharadas de pan rallado o avena molida.

  • 1 cucharada de perejil fresco picado.

  • Sal y pimienta a gusto.

  • Aceite para freír o rocío vegetal si son al horno.

Una verdadera delicia
La receta es una gran fuente de proteínas vegetales, ideal para quienes buscan comer más sano sin perder sabor.

La receta es una gran fuente de proteínas vegetales, ideal para quienes buscan comer más sano sin perder sabor.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. En un bol, mezclá las lentejas cocidas con la zanahoria, la cebolla y el ajo.

2. Procesá o pisá hasta lograr una pasta rústica (no hace falta que quede lisa).

3. Agregá el huevo, el pan rallado, el perejil, sal y pimienta. Mezclá bien.

4. Formá croquetas del tamaño deseado y pasálas por pan rallado si querés más crocancia.

5. Cociná en sartén con poco aceite hasta dorar, o al horno a 200 °C por unos 25 minutos, girándolas a mitad de cocción.

Listas para llevar a tu mesa
Una receta que se puede cocinar frita, al horno o en freidora de aire: siempre queda crocante y sabrosa.

Una receta que se puede cocinar frita, al horno o en freidora de aire: siempre queda crocante y sabrosa.

Podés conservar las croquetas crudas hasta 3 días en heladera o congelarlas hasta 2 meses. Esta receta tiene su origen en la cocina familiar del norte argentino, donde las lentejas se usaban para “estirar” las comidas y rendir más. ¡Hoy son una opción gourmet y sustentable!.

Archivado en

Notas Relacionadas