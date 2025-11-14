Increíble sabor vegetal: receta de croquetas de lentejas crocantes y sabrosas
Una opción vegetal con todo el sabor. Esta receta de croquetas de lentejas combina textura crocante y corazón tierno, perfecta para cualquier comida.
Si te gustan las comidas caseras, prácticas y llenas de sabor, esta receta de croquetas de lentejas te va a encantar. Son ideales para aprovechar lentejas cocidas, preparar viandas o sumar proteínas vegetales a tu dieta. Crocantes por fuera y tiernas por dentro, son un clásico argentino con mil variantes y mucho corazón casero.
Rinde: 15 a 18 croquetas medianas
Ingredientes para unas croquetas perfectas
2 tazas de lentejas cocidas.
1 cebolla mediana picada.
1 zanahoria rallada.
1 diente de ajo picado.
1 huevo.
3 cucharadas de pan rallado o avena molida.
1 cucharada de perejil fresco picado.
Sal y pimienta a gusto.
Aceite para freír o rocío vegetal si son al horno.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En un bol, mezclá las lentejas cocidas con la zanahoria, la cebolla y el ajo.
2. Procesá o pisá hasta lograr una pasta rústica (no hace falta que quede lisa).
3. Agregá el huevo, el pan rallado, el perejil, sal y pimienta. Mezclá bien.
4. Formá croquetas del tamaño deseado y pasálas por pan rallado si querés más crocancia.
5. Cociná en sartén con poco aceite hasta dorar, o al horno a 200 °C por unos 25 minutos, girándolas a mitad de cocción.
Podés conservar las croquetas crudas hasta 3 días en heladera o congelarlas hasta 2 meses. Esta receta tiene su origen en la cocina familiar del norte argentino, donde las lentejas se usaban para “estirar” las comidas y rendir más. ¡Hoy son una opción gourmet y sustentable!.