Puro antojo: receta de panqueques de chocolate con frutos rojos irresistibles

Nada mejor que arrancar el día con algo rico y casero. Esta receta de panqueques de chocolate con frutos rojos son suaves, húmedos y con ese toque de cacao que los hace irresistibles. Ideales para un desayuno especial, una merienda diferente o un postre rápido. Se preparan fácil y rinden para toda la familia.

1. En un bol, mezclá la harina , el cacao , el azúcar y la sal .

Una receta versátil: podés servirlos como desayuno, postre o incluso en una mesa dulce.

Miel, dulce de leche o crema para acompañar.

2. Agregá el huevo , la leche y la vainilla . Mezclá con batidor hasta obtener una masa lisa.

3. Incorporá la manteca derretida y dejá reposar la mezcla 10 minutos.

4. Calentá una sartén antiadherente y verté un cucharón de mezcla. Cociná 1 minuto por lado.

5. Serví los panqueques apilados con frutos rojos frescos y un toque de miel o crema.

Comenzá tus mañanas con esta delicia Esta receta nació como una versión dulce de los panqueques clásicos que se preparan para canelones en Argentina. Shutterstock

Los panqueques se conservan en heladera hasta 2 días, envueltos en film o dentro de un tupper. Podés recalentarlos en microondas o sartén.

Esta receta surgió como una versión dulce de los clásicos panqueques argentinos y es tan versátil que también podés convertirlos en postre con helado o ganache de chocolate. ¡Y a disfrutar!.