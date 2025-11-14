Puro antojo: receta de panqueques de chocolate con frutos rojos irresistibles
Fáciles, rápidos y con ese toque casero. Esta receta de panqueques con frutos rojos se convierte en amor a primera mordida.
Nada mejor que arrancar el día con algo rico y casero. Esta receta de panqueques de chocolate con frutos rojos son suaves, húmedos y con ese toque de cacao que los hace irresistibles. Ideales para un desayuno especial, una merienda diferente o un postre rápido. Se preparan fácil y rinden para toda la familia.
Rinde: 8 panqueques medianos
Te Podría Interesar
Ingredientes para unos panqueques perfectos
-
1 taza de harina común (0000).
2 cucharadas de cacao amargo.
2 cucharadas de azúcar.
1 pizca de sal.
1 huevo.
1 taza de leche.
1 cucharada de manteca derretida.
½ cucharadita de esencia de vainilla.
Frutos rojos frescos (frutillas, moras, arándanos o frambuesas).
Miel, dulce de leche o crema para acompañar.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En un bol, mezclá la harina, el cacao, el azúcar y la sal.
2. Agregá el huevo, la leche y la vainilla. Mezclá con batidor hasta obtener una masa lisa.
3. Incorporá la manteca derretida y dejá reposar la mezcla 10 minutos.
4. Calentá una sartén antiadherente y verté un cucharón de mezcla. Cociná 1 minuto por lado.
5. Serví los panqueques apilados con frutos rojos frescos y un toque de miel o crema.
Los panqueques se conservan en heladera hasta 2 días, envueltos en film o dentro de un tupper. Podés recalentarlos en microondas o sartén.
Esta receta surgió como una versión dulce de los clásicos panqueques argentinos y es tan versátil que también podés convertirlos en postre con helado o ganache de chocolate. ¡Y a disfrutar!.