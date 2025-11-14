Receta de tlacoyos de frijoles: el antojito mexicano más tradicional y delicioso

Esta receta de tlacoyos de frijoles es una joya prehispánica que forma parte del corazón de la cocina mexicana. Hechos con masa de maíz y rellenos de frijoles , los tlacoyos se cocinan al comal y se acompañan con nopales , salsa , queso y crema . Son nutritivos, económicos y llenos de sabor tradicional.

La receta de tlacoyos de frijol tiene raíces prehispánicas y era preparada por las culturas mexicas y otomíes mucho antes de la llegada de los españoles, usando únicamente maíz y frijoles como base.

2- Aplana cada bola de masa hasta obtener un círculo de unos 10 cm de diámetro.

3- Coloca una cucharada de frijoles en el centro y cierra la masa, dándole forma ovalada.

4- Cocina los tlacoyos en un comal caliente sin grasa hasta que se doren por ambos lados.

5- Si prefieres, puedes untar un poco de aceite para darles un toque más dorado.

6- Sirve los tlacoyos y decóralos con nopales, cebolla, crema, queso y salsa al gusto.

En algunos pueblos del centro de México, esta receta se cocina todavía en comales de barro y con leña, lo que le da un sabor ahumado muy característico que no se consigue en cocinas modernas.

De la cocina a la mesa

Los tlacoyos de frijoles son una receta ancestral que ha perdurado por generaciones, conservando su esencia y sabor auténtico. Este platillo, originario del centro de México, combina lo mejor del maíz y los frijoles, pilares de la alimentación mesoamericana. Su versatilidad permite acompañarlos con una gran variedad de guarniciones, desde nopales hasta salsas picantes. Preparar esta receta no sólo es rendir homenaje a la cocina tradicional mexicana, sino también disfrutar de un alimento saludable, lleno de proteínas y con el sabor casero que distingue a la gastronomía del país. ¡A disfrutar!