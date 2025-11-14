Receta de tlacoyos de frijoles: el antojito mexicano más tradicional y delicioso
Prepara esta receta paso a paso de tlacoyos de frijoles, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de tlacoyos de frijoles es una joya prehispánica que forma parte del corazón de la cocina mexicana. Hechos con masa de maíz y rellenos de frijoles, los tlacoyos se cocinan al comal y se acompañan con nopales, salsa, queso y crema. Son nutritivos, económicos y llenos de sabor tradicional.
Ingredientes para unos tlacoyos de frijoles perfectos
Rinde 6 porciones.
- 2 tazas de masa de maíz nixtamalizada.
- 1 taza de frijoles refritos (negros o bayos).
- 1/2 taza de queso fresco desmoronado.
- 1/2 taza de nopales cocidos y picados.
- 1/2 cebolla picada.
- 1/2 taza de crema.
- Salsa verde o roja al gusto.
- Sal al gusto.
- Aceite o manteca (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Divide la masa en porciones y forma bolas medianas.
2- Aplana cada bola de masa hasta obtener un círculo de unos 10 cm de diámetro.
3- Coloca una cucharada de frijoles en el centro y cierra la masa, dándole forma ovalada.
4- Cocina los tlacoyos en un comal caliente sin grasa hasta que se doren por ambos lados.
5- Si prefieres, puedes untar un poco de aceite para darles un toque más dorado.
6- Sirve los tlacoyos y decóralos con nopales, cebolla, crema, queso y salsa al gusto.
De la cocina a la mesa
Los tlacoyos de frijoles son una receta ancestral que ha perdurado por generaciones, conservando su esencia y sabor auténtico. Este platillo, originario del centro de México, combina lo mejor del maíz y los frijoles, pilares de la alimentación mesoamericana. Su versatilidad permite acompañarlos con una gran variedad de guarniciones, desde nopales hasta salsas picantes. Preparar esta receta no sólo es rendir homenaje a la cocina tradicional mexicana, sino también disfrutar de un alimento saludable, lleno de proteínas y con el sabor casero que distingue a la gastronomía del país. ¡A disfrutar!