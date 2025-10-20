Presenta:

Recreá la receta de ensalada de papas y huevos que nunca falla en casa

Prepará una ensalada de papas y huevos al estilo argentino, cremosa, rendidora y perfecta para compartir en familia.

Candela Spann

Prepará la receta de ensalada de papas y huevos más rica y casera.

Simple, rendidora y bien casera, la receta de ensalada de papas y huevos es un clásico argentino que nunca falta en el asado, la vianda o la mesa familiar. Su textura cremosa y su sabor suave la convierten en la guarnición perfecta para carnes, milanesas.

Ingredientes

Rinde: 4 porciones abundantes

  • Papas, 6 medianas.
  • Huevos, 4.
  • Mayonesa, 4 cdas.
  • Aceite, 1 cda.
  • Vinagre o jugo de limón, 1 cda.
  • Mostaza, 1 cdita (opcional).
  • Perejil picado, a gusto.
  • Sal, a gusto.
  • Pimienta, a gusto.
Una ensalada simple y muy rica
La receta de ensalada de papas y huevos tiene origen europeo, pero en Argentina se convirtió en un clásico infaltable en los asados familiares.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Lavá bien las papas, pelalas y cortalas en cubos medianos.

  2. Hervilas en agua con sal durante unos 10–12 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes. Colalas y dejalas enfriar.

  3. En otro recipiente, herví los huevos durante 10 minutos. Enfriá, pelá y cortá en trozos grandes.

  4. En un bol, mezclá la mayonesa, el aceite, el vinagre o limón, la mostaza (si usás), sal y pimienta.

  5. Agregá las papas y los huevos al bol con el aderezo. Mezclá suavemente para no romper los trozos.

  6. Espolvoreá con perejil picado para darle un toque fresco y de color.

  7. Llevá a la heladera por al menos 30 minutos antes de servir, para que los sabores se integren.

Podés agregarle mayonesa y para decorar cebolla de verdeo o perejil
Algunos preparan la receta de ensalada de papas y huevos con mayonesa casera para lograr un sabor más suave y auténtico.

Esta ensalada es uno de los acompañamientos más populares de los asados argentinos, especialmente en verano. Si querés darle un toque distinto, podés sumarle arvejas, cebolla morada o pickles picados. La receta de ensalada de papas y huevos se conserva bien tapada en la heladera hasta 2 días. Tip curioso: algunos la preparan con papa aplastada tipo puré para una versión más cremosa, o con un chorrito de vinagre para realzar el sabor. Ideal para compartir y disfrutar bien fría. ¡Probála!.

