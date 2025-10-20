Recreá la receta de ensalada de papas y huevos que nunca falla en casa

Simple, rendidora y bien casera, la receta de ensalada de papas y huevos es un clásico argentino que nunca falta en el asado , la vianda o la mesa familiar. Su textura cremosa y su sabor suave la convierten en la guarnición perfecta para carnes , milanesas .

Papas, 6 medianas.

Huevos, 4.

Mayonesa, 4 cdas.

Aceite, 1 cda.

Vinagre o jugo de limón, 1 cda.

Mostaza, 1 cdita (opcional).

Perejil picado, a gusto.

Sal, a gusto.

Pimienta, a gusto.

Una ensalada simple y muy rica La receta de ensalada de papas y huevos tiene origen europeo, pero en Argentina se convirtió en un clásico infaltable en los asados familiares. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Lavá bien las papas, pelalas y cortalas en cubos medianos. Hervilas en agua con sal durante unos 10–12 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes. Colalas y dejalas enfriar. En otro recipiente, herví los huevos durante 10 minutos. Enfriá, pelá y cortá en trozos grandes. En un bol, mezclá la mayonesa, el aceite, el vinagre o limón, la mostaza (si usás), sal y pimienta. Agregá las papas y los huevos al bol con el aderezo. Mezclá suavemente para no romper los trozos. Espolvoreá con perejil picado para darle un toque fresco y de color. Llevá a la heladera por al menos 30 minutos antes de servir, para que los sabores se integren.

Podés agregarle mayonesa y para decorar cebolla de verdeo o perejil Algunos preparan la receta de ensalada de papas y huevos con mayonesa casera para lograr un sabor más suave y auténtico. Shutterstock

Esta ensalada es uno de los acompañamientos más populares de los asados argentinos, especialmente en verano. Si querés darle un toque distinto, podés sumarle arvejas, cebolla morada o pickles picados. La receta de ensalada de papas y huevos se conserva bien tapada en la heladera hasta 2 días. Tip curioso: algunos la preparan con papa aplastada tipo puré para una versión más cremosa, o con un chorrito de vinagre para realzar el sabor. Ideal para compartir y disfrutar bien fría. ¡Probála!.