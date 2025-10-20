Recreá la receta de ensalada de papas y huevos que nunca falla en casa
Prepará una ensalada de papas y huevos al estilo argentino, cremosa, rendidora y perfecta para compartir en familia.
Simple, rendidora y bien casera, la receta de ensalada de papas y huevos es un clásico argentino que nunca falta en el asado, la vianda o la mesa familiar. Su textura cremosa y su sabor suave la convierten en la guarnición perfecta para carnes, milanesas.
Ingredientes
Rinde: 4 porciones abundantes
- Papas, 6 medianas.
- Huevos, 4.
- Mayonesa, 4 cdas.
- Aceite, 1 cda.
- Vinagre o jugo de limón, 1 cda.
- Mostaza, 1 cdita (opcional).
- Perejil picado, a gusto.
- Sal, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Lavá bien las papas, pelalas y cortalas en cubos medianos.
Hervilas en agua con sal durante unos 10–12 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes. Colalas y dejalas enfriar.
En otro recipiente, herví los huevos durante 10 minutos. Enfriá, pelá y cortá en trozos grandes.
En un bol, mezclá la mayonesa, el aceite, el vinagre o limón, la mostaza (si usás), sal y pimienta.
Agregá las papas y los huevos al bol con el aderezo. Mezclá suavemente para no romper los trozos.
Espolvoreá con perejil picado para darle un toque fresco y de color.
Llevá a la heladera por al menos 30 minutos antes de servir, para que los sabores se integren.
Esta ensalada es uno de los acompañamientos más populares de los asados argentinos, especialmente en verano. Si querés darle un toque distinto, podés sumarle arvejas, cebolla morada o pickles picados. La receta de ensalada de papas y huevos se conserva bien tapada en la heladera hasta 2 días. Tip curioso: algunos la preparan con papa aplastada tipo puré para una versión más cremosa, o con un chorrito de vinagre para realzar el sabor. Ideal para compartir y disfrutar bien fría. ¡Probála!.