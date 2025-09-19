Una receta de ensalada Waldorf fresca, cremosa y con el equilibrio ideal de sabores

La ensalada Waldorf es un clásico de la cocina internacional que combina frescura, sabor y textura en un solo plato. Esta receta es ideal para quienes buscan un plato ligero, saludable y versátil, perfecto como entrada , acompañamiento o incluso como plato principal en un almuerzo rápido.

Con ingredientes sencillos como manzana , apio , nueces y mayonesa , se logra un equilibrio de sabores dulces y salados que encanta a todos. Además, su preparación es rápida y accesible, apta para cualquier nivel de cocina.

Esta ensalada es un verdadero ícono de la gastronomía clásica , creada a finales del siglo XIX en el famoso hotel Waldorf-Astoria de Nueva York. Desde entonces, se ha popularizado en todo el mundo por su frescura, sencillez y combinación perfecta de texturas. La ensalada Waldorf combina la crocancia del apio y las nueces , la suavidad de la mayonesa y la dulzura natural de la manzana , ofreciendo un sabor equilibrado y refrescante.

Una de las ventajas de esta preparación es su versatilidad: puedes adaptarla a distintos gustos incorporando uvas , pasas o incluso yogur en lugar de mayonesa para una versión más ligera. Es perfecta para preparar con anticipación, ya que se mantiene fresca en el refrigerador y se sirve fría. Además, es una excelente opción para llevar a reuniones familiares, almuerzos o cenas, ya que combina muy bien con carnes , pescados o como plato independiente. Su presentación también es atractiva: la mezcla de colores y texturas hace que cualquier mesa luzca elegante y apetecible.

Ingredientes

Manzanas verdes 2 medianas, apio 2 tallos, nueces 100 g, mayonesa 3 cucharadas, yogur natural 2 cucharadas (opcional), jugo de limón 1 cucharada, sal ½ cucharadita, pimienta negra al gusto, uvas (opcional) 50 g.

Paso a paso para que prepares ensalada Waldorf

Lo primero es que laves y peles las manzanas, luego córtarlas en cubos pequeños y rocíarlas con jugo de limón para evitar que se oxiden. Lava el apio y cortarlo en rodajas finas o cubos pequeños, eso queda a tu elección. Pica las nueces en trozos medianos y, si se desea, tostarlas ligeramente para potenciar su sabor. En un bol grande, mezcla la mayonesa con el yogur (si quieres utilizalo), la sal y la pimienta hasta obtener una salsa homogénea. Recuerda que el yogur va a hacer que la mayonesa sea más liviana. Incorpora las manzanas, el apio y las nueces a la salsa, mezclando suavemente para que todos los ingredientes se integren. Si lo deseas agrega uvas partidas a la mitad para un toque dulce extra y realzar aún más el sabor. Lleva la ensalada al refrigerador al menos 15 minutos antes de servir para que los sabores se mezclen.

Las uvas le añaden un sabor dulce extra a la ensalada Waldorf La receta de ensalada Waldorf es un clásico de las cenas navideñas y celebraciones por su frescura y presentación elegante. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Sirvela fría, decorando con algunas nueces enteras o hojas de lechuga si se quiere un toque visual adicional.

Esta receta de ensalada Waldorf es un clásico que combina frescura, sabor y textura en cada bocado. Su preparación es sencilla y rápida, utilizando ingredientes que se consiguen fácilmente y que aportan un equilibrio perfecto entre dulce, salado y crocante. Es ideal para acompañar carnes, pescados o como plato principal en un almuerzo ligero. Además, su versatilidad permite adaptarla a distintos gustos, incorporando yogur, uvas, pasas o ajustando la cantidad de mayonesa según se prefiera.

Prepararla es también una excelente opción para compartir en familia o sorprender a invitados, ya que su presentación colorida y elegante siempre resulta atractiva. Esta ensalada se puede preparar con anticipación y mantener fresca en el refrigerador, manteniendo su sabor y textura por varias horas. Siguiendo el paso a paso obtendrás un plato clásico, saludable y delicioso que se convierte en un acierto seguro para cualquier ocasión. ¡Y a disfrutar!.