Una receta de ensalada Waldorf fresca, cremosa y con el equilibrio ideal de sabores
Descubre la receta de ensalada Waldorf clásica: fresca, cremosa y rápida de preparar, ideal para acompañar comidas o disfrutar como plato principal.
La ensalada Waldorf es un clásico de la cocina internacional que combina frescura, sabor y textura en un solo plato. Esta receta es ideal para quienes buscan un plato ligero, saludable y versátil, perfecto como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal en un almuerzo rápido.
Con ingredientes sencillos como manzana, apio, nueces y mayonesa, se logra un equilibrio de sabores dulces y salados que encanta a todos. Además, su preparación es rápida y accesible, apta para cualquier nivel de cocina.
Esta ensalada es un verdadero ícono de la gastronomía clásica, creada a finales del siglo XIX en el famoso hotel Waldorf-Astoria de Nueva York. Desde entonces, se ha popularizado en todo el mundo por su frescura, sencillez y combinación perfecta de texturas. La ensalada Waldorf combina la crocancia del apio y las nueces, la suavidad de la mayonesa y la dulzura natural de la manzana, ofreciendo un sabor equilibrado y refrescante.
Una de las ventajas de esta preparación es su versatilidad: puedes adaptarla a distintos gustos incorporando uvas, pasas o incluso yogur en lugar de mayonesa para una versión más ligera. Es perfecta para preparar con anticipación, ya que se mantiene fresca en el refrigerador y se sirve fría. Además, es una excelente opción para llevar a reuniones familiares, almuerzos o cenas, ya que combina muy bien con carnes, pescados o como plato independiente. Su presentación también es atractiva: la mezcla de colores y texturas hace que cualquier mesa luzca elegante y apetecible.
Ingredientes
Manzanas verdes 2 medianas, apio 2 tallos, nueces 100 g, mayonesa 3 cucharadas, yogur natural 2 cucharadas (opcional), jugo de limón 1 cucharada, sal ½ cucharadita, pimienta negra al gusto, uvas (opcional) 50 g.
Paso a paso para que prepares ensalada Waldorf
- Lo primero es que laves y peles las manzanas, luego córtarlas en cubos pequeños y rocíarlas con jugo de limón para evitar que se oxiden.
- Lava el apio y cortarlo en rodajas finas o cubos pequeños, eso queda a tu elección.
- Pica las nueces en trozos medianos y, si se desea, tostarlas ligeramente para potenciar su sabor.
- En un bol grande, mezcla la mayonesa con el yogur (si quieres utilizalo), la sal y la pimienta hasta obtener una salsa homogénea. Recuerda que el yogur va a hacer que la mayonesa sea más liviana.
- Incorpora las manzanas, el apio y las nueces a la salsa, mezclando suavemente para que todos los ingredientes se integren.
- Si lo deseas agrega uvas partidas a la mitad para un toque dulce extra y realzar aún más el sabor.
- Lleva la ensalada al refrigerador al menos 15 minutos antes de servir para que los sabores se mezclen.
De la cocina a tu mesa
Sirvela fría, decorando con algunas nueces enteras o hojas de lechuga si se quiere un toque visual adicional.
Esta receta de ensalada Waldorf es un clásico que combina frescura, sabor y textura en cada bocado. Su preparación es sencilla y rápida, utilizando ingredientes que se consiguen fácilmente y que aportan un equilibrio perfecto entre dulce, salado y crocante. Es ideal para acompañar carnes, pescados o como plato principal en un almuerzo ligero. Además, su versatilidad permite adaptarla a distintos gustos, incorporando yogur, uvas, pasas o ajustando la cantidad de mayonesa según se prefiera.
Prepararla es también una excelente opción para compartir en familia o sorprender a invitados, ya que su presentación colorida y elegante siempre resulta atractiva. Esta ensalada se puede preparar con anticipación y mantener fresca en el refrigerador, manteniendo su sabor y textura por varias horas. Siguiendo el paso a paso obtendrás un plato clásico, saludable y delicioso que se convierte en un acierto seguro para cualquier ocasión. ¡Y a disfrutar!.