Prueba esta receta de panzanella: ensalada con pan al estilo italiano

Esta receta de panzanella es ideal para los días cálidos, cuando se busca una comida liviana pero llena de sabor. Se trata de una ensalada tradicional italiana que aprovecha el pan del día anterior y lo combina con vegetales frescos, hierbas aromáticas y un aderezo simple pero delicioso.

La panzanella es una ensalada originaria de la región de la Toscana, en Italia, y es un ejemplo perfecto de cocina de aprovechamiento. En lugar de desperdiciar el pan duro, esta preparación transforma un ingrediente simple en la base de una ensalada fresca, colorida y reconfortante. Si bien su origen es humilde, hoy en día se la encuentra en restaurantes y hogares de todo el mundo, celebrada por su sabor y su textura única.

Lo que hace especial a la panzanella es la forma en que el pan absorbe el jugo de los tomates y el aderezo , sin perder completamente su estructura. Esto crea un equilibrio entre lo crujiente y lo jugoso, lo firme y lo suave. Para lograrlo, es importante usar pan de buena calidad , con una miga compacta y corteza firme.

Esta ensalada se puede adaptar fácilmente según la estación o los ingredientes disponibles. A los tomates y la cebolla se le pueden sumar pepinos , pimientos , aceitunas , queso fresco o incluso anchoas . Es una excelente opción como entrada , como guarnición o incluso como plato principal, especialmente en los días calurosos en los que no apetece encender el horno.

Una receta de panzanella ensalada con pan puede variar según la temporada y lo que haya disponible en la cocina.

Ingredientes

Pan duro tipo campesino o de campo 200 g, tomates maduros 400 g, cebolla morada 1, pepino 1, albahaca fresca un puñado, vinagre de vino tinto 2 cucharadas, aceite de oliva extra virgen 4 cucharadas, sal fina a gusto, pimienta negra molida a gusto, agua c/n (opcional para remojar el pan).

Desarrollo paso a paso para que prepares esta ensalada con pan

Comienza cortando el pan duro en cubos medianos. Si el pan está muy seco, puedes rociarlo ligeramente con agua o dejarlo unos minutos en un bol con un poco de agua y luego escurrirlo con las manos para que quede húmedo, pero no empapado. El objetivo es que el pan tenga una textura tierna pero no se deshaga. Lava bien los tomates y córtalos en cubos medianos o en gajos, según su tamaño. Si usas tomates cherry, puedes simplemente cortarlos a la mitad. Coloca los tomates en un bol grande, ya que liberarán su jugo y ese líquido será fundamental para dar sabor al pan. Pela la cebolla morada y córtala en pluma fina. Si quieres suavizar su sabor, puedes dejarla reposar en un bol con agua fría y un poco de vinagre durante 10 minutos. Luego, escúrrela bien antes de usar. Pela el pepino, si lo deseas, y córtalo en rodajas finas o medias lunas. Si el pepino tiene muchas semillas, puedes retirarlas con una cuchara. Lava las hojas de albahaca fresca y sécalas con cuidado. No las piques, simplemente desgárralas con las manos para conservar su aroma. En un bol grande, combina los tomates con su jugo, la cebolla, el pepino y la albahaca. Agrega sal y pimienta a gusto, y mezcla suavemente. Deja reposar 5 minutos para que los sabores se integren. Incorpora los cubos de pan al bol. Mezcla con las manos o una espátula grande, permitiendo que el pan absorba los jugos de los vegetales. No revuelvas demasiado fuerte para evitar que el pan se deshaga. En un recipiente pequeño, mezcla el aceite de oliva extra virgen con el vinagre de vino tinto. Bate con un tenedor o un batidor pequeño hasta emulsionar ligeramente. Vierte el aderezo sobre la ensalada y vuelve a mezclar con suavidad. Prueba y ajusta la sal, el vinagre o el aceite si lo consideras necesario. La ensalada debe tener un equilibrio entre lo ácido del vinagre, lo dulce del tomate y lo suave del pan.

Una ensalada realmente tentadora. La receta de panzanella ensalada con pan se prepara con pan duro, ya que absorbe mejor el jugo de los tomates. Shutterstock

De la cpcina a tu mesa

Lo ideal es dejar reposar la panzanella al menos 15 a 30 minutos antes de servirla, para que los sabores se integren y el pan absorba bien todos los líquidos. Si deseas, puedes refrigerarla por un corto tiempo, pero lo mejor es servirla a temperatura ambiente para apreciar todos los aromas.

La receta de panzanella es un excelente ejemplo de cómo con ingredientes simples y algo de creatividad se puede lograr un plato delicioso, saludable y lleno de sabor. Esta ensalada con pan, vegetales frescos y hierbas es perfecta para aprovechar sobras y evitar desperdicios, mientras se disfruta de una comida nutritiva. ¡Y a disfrutar!