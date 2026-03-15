Palmeras bañadas con chocolate irresistibles: receta tentadora que conquista a todos

Esta receta de palmeras bañadas con chocolate es ideal para disfrutar un clásico de la pastelería con un toque irresistible. Las palmeras se elaboran con masa de hojaldre , que al hornearse queda crujiente y caramelizada. Al cubrirlas con chocolate , se convierten en un dulce perfecto para acompañar el café o la merienda .

En España, las palmeras suelen encontrarse en distintos tamaños, desde pequeñas hasta gigantes.

1- Espolvorear azúcar sobre una superficie de trabajo y colocar encima la masa de hojaldre .

2- Espolvorear más azúcar por encima del hojaldre .

3- Doblar los extremos de la masa hacia el centro hasta que se encuentren.

4- Volver a doblar cada lado nuevamente hacia el centro formando un rollo doble.

5- Cortar la masa en rodajas de aproximadamente 1 centímetro de grosor para formar las palmeras.

6- Colocar las palmeras en una bandeja con papel de horno dejando espacio entre ellas.

7- Hornear en horno precalentado a 200 grados durante 12 a 15 minutos hasta que estén doradas y caramelizadas.

8- Derretir el chocolate negro junto con la mantequilla al baño maría o en el microondas.

9- Sumergir la mitad de cada palmera en el chocolate derretido.

10- Colocar las palmeras sobre papel de horno y dejar que el chocolate se endurezca.

Palmeras bañadas con chocolate receta irresistible paso a paso Una curiosidad de esta receta es que el azúcar carameliza durante el horneado y crea su textura crujiente. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las palmeras de hojaldre son uno de los dulces más clásicos de la pastelería española y europea. Esta receta añade un toque especial al bañarlas con chocolate, creando una combinación perfecta entre lo crujiente del hojaldre y la suavidad del chocolate. Son ideales para acompañar el café, el té o una merienda especial. Además, se conservan muy bien durante varios días en un recipiente hermético. Prepararlas en casa es una forma sencilla de disfrutar un dulce elegante, delicioso y perfecto para compartir. ¡Y listas!.