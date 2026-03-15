Palmeras bañadas con chocolate irresistibles: receta tentadora que conquista a todos
Pocas cosas son tan tentadoras como unas palmeras de hojaldre crujientes con chocolate. Con esta receta casera vas a lograr un dulce digno de pastelería.
Esta receta de palmeras bañadas con chocolate es ideal para disfrutar un clásico de la pastelería con un toque irresistible. Las palmeras se elaboran con masa de hojaldre, que al hornearse queda crujiente y caramelizada. Al cubrirlas con chocolate, se convierten en un dulce perfecto para acompañar el café o la merienda.
Rinde: 12 porciones
Ingredientes
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1 lámina de masa de hojaldre.
120 gramos de azúcar.
200 gramos de chocolate negro.
20 gramos de mantequilla.
Paso a paso para crear unas palmeras bañadas con chocolate deliciosas
1- Espolvorear azúcar sobre una superficie de trabajo y colocar encima la masa de hojaldre.
2- Espolvorear más azúcar por encima del hojaldre.
3- Doblar los extremos de la masa hacia el centro hasta que se encuentren.
4- Volver a doblar cada lado nuevamente hacia el centro formando un rollo doble.
5- Cortar la masa en rodajas de aproximadamente 1 centímetro de grosor para formar las palmeras.
6- Colocar las palmeras en una bandeja con papel de horno dejando espacio entre ellas.
7- Hornear en horno precalentado a 200 grados durante 12 a 15 minutos hasta que estén doradas y caramelizadas.
8- Derretir el chocolate negro junto con la mantequilla al baño maría o en el microondas.
9- Sumergir la mitad de cada palmera en el chocolate derretido.
10- Colocar las palmeras sobre papel de horno y dejar que el chocolate se endurezca.
De la cocina a la mesa
Las palmeras de hojaldre son uno de los dulces más clásicos de la pastelería española y europea. Esta receta añade un toque especial al bañarlas con chocolate, creando una combinación perfecta entre lo crujiente del hojaldre y la suavidad del chocolate. Son ideales para acompañar el café, el té o una merienda especial. Además, se conservan muy bien durante varios días en un recipiente hermético. Prepararlas en casa es una forma sencilla de disfrutar un dulce elegante, delicioso y perfecto para compartir. ¡Y listas!.