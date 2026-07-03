Descartes: "Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás"

La frase suena antigua, pero conserva una potencia incómoda: “ Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás ”. René Descartes no hablaba de una disciplina reservada a especialistas, sino de una actitud frente al mundo: detenerse, preguntar y no aceptar todo sin examen.

En una época marcada por la velocidad, la sobreinformación y las respuestas inmediatas, la idea vuelve con una fuerza particular. Filosofar, en este sentido, no significa encerrarse en teorías difíciles ni alejarse de la vida cotidiana. Implica mirar de nuevo aquello que parece obvio: las decisiones, los miedos, las certezas, los hábitos y las ideas que cada persona repite casi sin advertirlo.

Descartes usó la imagen de los ojos cerrados para explicar una diferencia central : se puede vivir, actuar y opinar sin preguntarse demasiado por el sentido de lo que se hace. Pero para él, esa forma de existencia tenía algo de renuncia. Quien no piensa por sí mismo queda expuesto a la costumbre, al prejuicio o a la autoridad de otros. Abrir los ojos, entonces, no era solo ver más, sino comprender mejor.

El filósofo francés convirtió la duda en una herramienta. No dudaba por simple desconfianza ni por espíritu destructivo, sino para encontrar una base más firme desde la cual pensar. Esa búsqueda atraviesa buena parte de su obra y explica por qué su nombre quedó ligado a una de las fórmulas más conocidas de la historia de la filosofía: “Pienso, luego existo”.

Llevada al presente, la frase puede leerse como una advertencia contra la vida automática. Las rutinas ordenan, pero también pueden anestesiar. Las redes informan, pero también empujan a reaccionar antes de entender. Las opiniones circulan con rapidez, aunque no siempre llegan acompañadas de argumentos. En ese contexto, filosofar aparece menos como una actividad académica y más como un ejercicio de higiene mental.

Preguntar por qué se cree lo que se cree, qué intereses hay detrás de ciertos discursos o qué consecuencias tienen las propias decisiones no resuelve todos los problemas. Pero cambia la posición de quien pregunta. Ya no se trata de repetir una mirada heredada, sino de asumir una responsabilidad: pensar con mayor atención antes de elegir, juzgar o actuar.

Una vigencia que incomoda

La actualidad de Descartes no está en repetir sus respuestas como fórmulas cerradas. Su valor está en el gesto inicial: sospechar de lo evidente cuando lo evidente no fue revisado. En tiempos de certezas ruidosas, esa invitación conserva una dimensión política, educativa y personal. Pensar no garantiza estar en lo correcto, pero ayuda a no caminar completamente a oscuras.

Por eso la frase sigue circulando siglos después. No porque prometa una vida perfecta ni porque convierta a todos en filósofos profesionales, sino porque recuerda algo simple y exigente: abrir los ojos requiere voluntad. Y, para Descartes, esa voluntad empezaba en una decisión íntima y cotidiana: no dejar que otros piensen por uno.