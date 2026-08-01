Galletas de zanahoria súper húmedas: receta paso a paso con secretos
Disfruta de unas galletas de zanahoria, que quedan tiernas por dentro y apenas crocantes por fuera, ideales para la merienda.
Las galletas carrot cookies son una de esas recetas que combinan lo mejor de una cookie con el sabor clásico de la torta de zanahoria. Quedan tiernas por dentro, apenas crocantes por fuera y con un delicado aroma a canela son ideales para acompañar el mate o el café. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que estas cookies queden suaves y nunca secas: escurrir muy bien la zanahoria rallada antes de incorporarla a la masa. Así aporta humedad sin exceso de líquido y las galletas mantienen una textura perfecta.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 200 gr de harina 0000
- 100 gr de manteca a temperatura ambiente
- 100 gr de azúcar rubia
- 1 zanahoria mediana rallada
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de canela
- 1 pizca de sal
Pasos
- Batí la manteca junto con el azúcar rubia hasta obtener una mezcla cremosa.
- Agregá el huevo y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.
- El gran secreto de esta receta es escurrir muy bien la zanahoria rallada con un repasador limpio o papel de cocina antes de incorporarla a la preparación.
- Sumá la zanahoria, la harina, el polvo para hornear, la canela y la sal. Mezclá hasta obtener una masa homogénea.
- Formá pequeñas porciones con una cuchara y acomodalas sobre una placa dejando espacio entre ellas.
- Horneá a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados.
- Dejá enfriar sobre una rejilla antes de servir.