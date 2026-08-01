Chau moho y hongos del baño: la fórmula casera con agua oxigenada y detergente para una limpieza profunda

Conocé la receta casera para erradicar el moho y los hongos del baño, utilizando elementos comunes como agua oxigenada y detergente, garantizando una superficie reluciente y desinfectada.

La humedad constante, las bajas temperaturas y la escasa presencia del sol favorecen la aparición de moho en el baño. Además de afectar la estética del lugar, puede ser perjudicial para la salud ya que provoca alergias, problemas respiratorios o agrava cuadros de asma. Por eso, te damos unos tips sencillos para quitar los hongos y dejar tu baño renovado con ingredientes que seguro tenés en casa.

Antes de comenzar a limpiar se recomienda sacar del baño todos los productos de la ducha, vanitory, alfombras y cortinas que puedan molestar o estropearse durante la limpieza. Una vez que el baño está despejado, se recomienda restregar con una virulana los lugares donde puede haber jabón viejo acumulado, así hacés la limpieza más rápido y no gastás productos de limpieza en vano.

La fórmula para limpiar el baño La fórmula viral combina agua oxigenada con una cucharadita de detergente. La mezcla se debe colocar dentro de un pulverizador, agitar bien y aplicar directamente sobre las zonas afectadas por el moho. Los ingredientes generarán una reacción con una leve espuma blanca, lo que indica que la combinación está actuando sobre la superficie.

Adiós al moho en el baño. Shuttterst Para eliminar las manchas y las bacterias, el líquido debe reposar en el lugar durante al menos 10 a 15 minutos. Cumplido ese tiempo, se deben cepillar las zonas más difíciles para desprender los restos y enjuagar con abundante agua para retirar cualquier exceso.