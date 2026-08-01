El secreto del agua de arroz: cómo preparar la mezcla casera para recuperar una orquídea
El agua de arroz, un secreto casero con almidón y vitamina B, promete revitalizar las raíces de tu orquídea y potenciar su crecimiento.
Tener una orquídea en casa requiere de paciencia y constancia. Quizás hayas escuchado sobre el famoso truco de los granos de café para mantenerla saludable, pero pocos conocen los beneficios de regarla con agua de arroz.
El agua de arroz contiene almidón y vitamina B, componentes esenciales que cuidan las raíces de las orquídeas. En particular, la vitamina B ayuda a establecer un sistema radicular fuerte, un resultado que a menudo solo se puede alcanzar con soluciones industriales. Gracias a su alta concentración de esta vitamina, el agua de arroz funciona como un verdadero impulso de energía para la planta.
Cómo preparar agua de arroz en casa y con pocos ingredientes
Para preparar la mezcla viral necesitás:
Agua
Frasco de vidrio
Arroz
-
Pulverizador
Primero, tenés que colocar el agua y el arroz en el frasco de vidrio. Batí vigorosamente por al menos un minuto o hasta que el líquido obtenga un color blanco. Luego, colá la preparación para separar los granos de arroz y vertí el líquido en el pulverizador.
No te pierdas el video con el paso a paso para hacer agua de arroz
El preparado se utiliza después del riego habitual, aplicándolo durante al menos 10 o 15 días. Se puede usar para potenciar el crecimiento de la planta o cuando el tallo se torna amarillo. Sin embargo, es fundamental descubrir por qué adquirió ese color, ya que puede deberse a un exceso de agua, falta de luz, daño en la raíz o simplemente porque terminó su ciclo de floración.
Asimismo, tenés que tener precaución con la frecuencia de aplicación de este tip casero. Un uso excesivo puede tener un efecto negativo en la planta; por ejemplo, el almidón puede crear una gruesa pasta en el sustrato que frena el drenaje y pudre las raíces.