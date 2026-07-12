Receta fácil de galletas: listas en minutos para acompañar tu café

Estas galletas son un clásico que nunca falla, y están listas en menos de lo que tardás en decidir qué serie ver. Para esta receta, la masa se hace en un solo bowl y no necesitás batidora eléctrica. Solo tratá de no amasar de más porque cuanto menos toques la masa, más mantecosas quedan. Horno precalentado, 12 minutos de cocción, y a la mesa con un mate o un café con leche. ¡Manos a la obra!