Duraznos en almíbar: una de las recetas de cocina casera que nunca pasa de moda
Los duraznos en almíbar, un clásico de la cocina casera, permiten conservar la fruta de estación y disfrutarla durante todo el año sin conservantes.
Los duraznos en almíbar son una de las recetas caseras más tradicionales para conservar la fruta de temporada y disfrutarla durante todo el año. Con una preparación sencilla y pocos ingredientes, obtendrás duraznos tiernos, jugosos y con un almíbar suave. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta conserva es un clásico que nunca pasa de moda. Prepará unos duraznos en almíbar deliciosos, con todo el sabor de la fruta y sin conservantes artificiales.
FICHA
Tiempo de cocción
30 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Conservas
Ingredientes
- 2 kg de duraznos maduros pero firmes
- 1 litro de agua
- 500 gr de azúcar
- Jugo de 1 limón
Pasos
- Lavá los duraznos, pelalos y cortalos al medio. Retirá los carozos.
- Colocalos en un bowl con agua y el jugo de limón para evitar que se oxiden.
- En una olla, llevá a hervor el agua junto con el azúcar hasta formar un almíbar liviano.
- Incorporá los duraznos y cocinalos durante 8 a 10 minutos, hasta que estén tiernos pero sin deshacerse.
- Distribuí los duraznos en frascos esterilizados, cubrilos completamente con el almíbar caliente y cerralos bien.
- Para una mejor conservación, herví los frascos durante 20 minutos (baño María). Dejá enfriar por completo antes de guardarlos.