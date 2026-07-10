El aromatizante casero con plantas aromáticas que perfuma la casa durante horas

Creá un aromatizante casero, económico y duradero con plantas aromáticas y cítricos para perfumar tu hogar durante horas.

Los ambientes del hogar cambian completamente cuando un buen aroma nos invita a relajarnos y quedarnos. Lo mejor es que no hace falta gastar dinero para lograrlo. Con algunas plantas aromáticas que tengamos en casa podemos preparar un aromatizante casero que será la envidia de todos.

Cualquier planta aromática que tengamos en casa o algunos ramos que podamos conseguir servirán para esta tarea. Las más recomendadas son el romero, el tomillo o la lavanda. El secreto está en combinarlas con cáscaras de cítricos, como limón o naranja. Al hervir estos ingredientes a fuego lento, liberan aceites esenciales que dejan la casa perfumada y con una agradable sensación de limpieza durante horas.

Cómo hacer un aromatizante casero con plantas aromáticas: paso a paso Colocá un puñado de hojas y ramas en una olla con aproximadamente un litro de agua. Llevá la preparación a fuego bajo y dejá que hierva suavemente durante unos 20 o 30 minutos. El calor liberará los aceites esenciales de las plantas y el vapor comenzará a perfumar toda la casa.

Una vez que la mezcla se enfríe, podés colarla y colocar el líquido en un pulverizador para utilizarlo como aromatizante de ambientes o conservarlo en un frasco de vidrio dentro de la heladera durante algunos días.