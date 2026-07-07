El truco para limpiar los rieles de las ventanas sin esfuerzo

Con solo dos elementos de uso cotidiano, vinagre y papel higiénico, podrás realizar una limpieza profunda de los rieles de tus ventanas.

Con papel higiénico y vinagre se puede eliminar la suciedad acumulada en los rieles de las ventanas. Foto: Archivo

Cuando hacemos la limpieza de la casa hay sectores que suelen quedar olvidados. Uno de ellos son los rieles de las ventanas, donde con el paso del tiempo se acumulan polvo, tierra, insectos y restos de suciedad que resultan difíciles de quitar. Aunque muchas personas limpian los vidrios y los marcos con frecuencia, los rieles suelen pasar desapercibidos y terminan formando una capa de suciedad difícil de remover.

Sin embargo, existe un truco de limpieza casero que requiere solo dos elementos que seguramente ya tenés en casa: vinagre blanco y papel higiénico. El método ayuda a aflojar la suciedad sin necesidad de cepillos ni productos abrasivos.

Cómo hacer una limpieza profunda de los rieles de las ventanas Para poner en práctica este truco seguí estos pasos:

Colocá una doble capa de papel higiénico a lo largo de todo el riel.

Humedecelo con vinagre blanco hasta que quede completamente empapado.

Dejá actuar entre 10 y 15 minutos para que la suciedad se ablande.

Luego, cerrá una de las hojas de la ventana y deslizala sobre el papel. Al desplazarse, el papel recogerá la suciedad acumulada y dejará el riel mucho más limpio.

Si quedan algunos restos en las esquinas, podés retirarlos con un paño o un hisopo. Los rieles de las ventanas suelen acumular polvo, tierra e insectos si no se limpian con frecuencia. istockphoto Por qué funciona este truco de limpieza El papel higiénico actúa como una esponja flexible que mantiene el vinagre en contacto con la suciedad durante varios minutos, evitando que se evapore rápidamente.