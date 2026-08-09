Pan relleno de jamón y queso: una receta perfecta para almorzar o para una picada
Descubre el paso a paso para preparar un pan relleno de jamón y queso, ideal para cualquier momento del día.
El pan relleno de jamón y queso es una opción casera, abundante y deliciosa para compartir en una merienda, una picada o una cena informal. Esta es una de las recetas ideales para quienes buscan preparar un pan esponjoso por fuera, con un relleno cremoso y bien fundido en su interior.
Con una masa sencilla y un relleno que nunca falla, el pan relleno de jamón y queso se convierte en un clásico de la cocina casera. Puede servirse recién salido del horno, cuando el queso todavía está derretido, o a temperatura ambiente. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
30 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos (más 1 hora de levado)
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 500 g de harina 000 (para la masa)
- 250 ml de agua tibia (para la masa)
- 25 g de levadura fresca
- 50 ml de aceite de oliva
- 1 cucharadita de azúcar (para la masa)
- 1 cucharadita de sal (para la masa)
- 250 g de jamón cocido (para el relleno)
- 300 g de mozzarella (para el relleno)
- 100 g de queso crema (para el relleno)
- 1 cucharadita de orégano (para el relleno)
- Pimienta negra a gusto (para el relleno)
- 1 huevo (para pintar)
- 1 cucharada de leche (para pintar)
Pasos
- Disolver la levadura y el azúcar en el agua tibia. Dejar reposar unos minutos. Incorporar la harina, el aceite de oliva y la sal, y amasar hasta obtener una masa suave y elástica. Cubrir y dejar levar durante aproximadamente 1 hora.
- Estirar la masa sobre una superficie ligeramente enharinada hasta formar un rectángulo. Untar el queso crema y distribuir por encima el jamón cocido y la mozzarella.
- Espolvorear con orégano y un poco de pimienta. Enrollar la masa desde uno de los lados largos, procurando que el relleno quede bien contenido en el interior. Sellar los extremos.
- Colocar el pan sobre una placa para horno con el cierre hacia abajo. Batir el huevo con la leche y pincelar toda la superficie. Dejar reposar 15 minutos mientras se precalienta el horno a 180 °C.
- Hornear durante 25 a 30 minutos, hasta que el pan esté bien dorado. Dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir el pan relleno de jamón y queso.