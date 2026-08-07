San Cayetano: por qué se celebra el Día del patrono del pan y del trabajo cada 7 de agosto
Este 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano. Por qué se conmemora en esta fecha y cómo se volvió el patrono del pan y del trabajo.
Cada 7 de agosto la Iglesia católica celebra el Día de San Cayetano, uno de los santos más populares de Argentina. La fecha conmemora el aniversario de su muerte, y convoca a miles de creyentes que le piden pan, trabajo y estabilidad económica en misas y peregrinaciones.
Por qué se celebra el Día de San Cayetano el 7 de agosto
El Día de San Cayetano se celebra cada 7 de agosto porque en esa fecha, en 1547, murió el patrono del pan y del trabajo en la ciudad italiana de Nápoles. Como pasa con la mayoría de los santos, la Iglesia conmemora el día de su muerte, ya que la tradición cristiana lo considera el nacimiento de la vida eterna.
Con el paso del tiempo, San Cayetano fue reconocido como el patrono del pan y del trabajo. En Argentina, esa devoción se generó especialmente entre quienes buscan empleo, atraviesan dificultades económicas o agradecen por haber conseguido trabajo.
Por qué San Cayetano es el patrono del pan y del trabajo
San Cayetano nació en Vicenza, Italia, en 1480, en el seno de una familia noble, pero decidió cambiar el rumbo de su vida y dedicarse a la fe y a la ayuda de las personas más vulnerables.
Renunció a su herencia para asistir a los pobres, cuidó a enfermos e impulsó los llamados Montes de Piedad, instituciones que otorgaban préstamos a personas con pocos recursos para evitar que recurrieran a prestamistas usureros. Además, promovió el valor del trabajo digno y acompañó a quienes buscaban una forma de sostenerse.
Según la tradición, cuando escaseaban los alimentos para ayudar a los más necesitados, San Cayetano rezaba frente al Sagrario y después llegaban donaciones de manera inesperada. Con el tiempo, estas historias dieron origen a la devoción que lo convirtió en el santo del pan y del trabajo.
La Iglesia católica lo canonizó en 1671 y, desde entonces, su culto se expandió por distintos países. En la Argentina alcanzó una popularidad especial, al punto de convertirse en uno de los santos más convocantes de la fe popular.
Dónde queda el santuario de San Cayetano en Argentina
En Argentina, los fieles del patrono del pan y del trabajo celebran su día en el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers.
El templo empezó a construirse en 1900 y fue elevado a parroquia el 18 de enero de 1913. Con el paso de las décadas se transformó en uno de los principales centros de peregrinación del país.
Cada víspera y cada 7 de agosto, miles de creyentes hacen vigilia y largas filas para entrar al santuario, participar de las misas y cumplir promesas o hacerle un pedido al santo, para que no falten el pan y el trabajo.