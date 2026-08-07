San Cayetano: por qué se celebra el Día del patrono del pan y del trabajo cada 7 de agosto

Este 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano. Por qué se conmemora en esta fecha y cómo se volvió el patrono del pan y del trabajo.

Cada 7 de agosto la Iglesia católica celebra el Día de San Cayetano, uno de los santos más populares de Argentina. La fecha conmemora el aniversario de su muerte, y convoca a miles de creyentes que le piden pan, trabajo y estabilidad económica en misas y peregrinaciones.

San Cayetano, el santo que convoca a miles de fieles. Foto: Nacho Gaffuri / MDZ Por qué se celebra el Día de San Cayetano el 7 de agosto El Día de San Cayetano se celebra cada 7 de agosto porque en esa fecha, en 1547, murió el patrono del pan y del trabajo en la ciudad italiana de Nápoles. Como pasa con la mayoría de los santos, la Iglesia conmemora el día de su muerte, ya que la tradición cristiana lo considera el nacimiento de la vida eterna.

Con el paso del tiempo, San Cayetano fue reconocido como el patrono del pan y del trabajo. En Argentina, esa devoción se generó especialmente entre quienes buscan empleo, atraviesan dificultades económicas o agradecen por haber conseguido trabajo.

Por qué San Cayetano es el patrono del pan y del trabajo San Cayetano nació en Vicenza, Italia, en 1480, en el seno de una familia noble, pero decidió cambiar el rumbo de su vida y dedicarse a la fe y a la ayuda de las personas más vulnerables.

Renunció a su herencia para asistir a los pobres, cuidó a enfermos e impulsó los llamados Montes de Piedad, instituciones que otorgaban préstamos a personas con pocos recursos para evitar que recurrieran a prestamistas usureros. Además, promovió el valor del trabajo digno y acompañó a quienes buscaban una forma de sostenerse.