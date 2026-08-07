Día de San Cayetano: quién fue y por qué es el patrono del trabajo

Miles de devotos se congregan cada 7 de agosto en iglesias de todo el país para pedir o agradecer por el empleo a San Cayetano. Conocé más en la nota.

Cada 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano, una fecha que honra al sacerdote italiano Cayetano de Thiene, fallecido en Nápoles en 1547. Conocido como el patrono del pan y del trabajo, su devoción convoca a multitudes que agradecen o piden empleo y sustento.

La historia detrás de San Cayetano San Cayetano nació en Vicenza, Italia, en 1480, en una familia de buena posición. Estudió Derecho en Padua y a los 26 años se mudó a Roma, donde fue secretario del papa Julio II. Tras la muerte del pontífice, se ordenó sacerdote en 1516 y fundó la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, promoviendo la renuncia a los bienes individuales y una vida austera.

Dedicó su vida a los pobres y enfermos, y creó los Montes de Piedad para combatir la usura. Falleció el 7 de agosto de 1547 a los 66 años, y fue beatificado en 1629 y canonizado en 1671.

La fecha recuerda el fallecimiento de Cayetano de Thiene en 1547, y su devoción en Argentina se originó durante la crisis de la década de 1930. NA En Argentina, su culto se fortaleció durante la crisis de la década de 1930, cuando el párroco Domingo Falgioni impulsó su veneración como intercesor para las necesidades laborales y creó una estampa del santo con el niño Jesús y una espiga de trigo, que marcó su imagen como protector de los trabajadores.