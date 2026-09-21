Zaira Nara mostró los zapatos que estarán de moda esta primavera: conocelos

No te pierdas todos los detalles y fotos de Zaira Nara con el calzado que será tendencia en esta primavera.

Zaira Nara mostró cuál será uno de los calzados que marcará la temporada de primavera: los zapatos de red, conocidos como mesh shoes. La modelo eligió ese tipo de diseño y lo combinó con un minivestido negro y una campera color tabaco, para un estilo relajado pero re canchero.

Los zapatos de red son uno de los grandes objetos de deseo del último año, y están inspirados en las antiguas sandalias de pescador, pero reinterpretados con un aire más sofisticado.

Para que el calzado concentrara la atención, la modelo armó una combinación sencilla con un minivestido negro al cuerpo, y por encima lució una campera corta de gamuza en color tabaco, que rompió con el monocromo del vestido.