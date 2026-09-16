Julieta Prandi sorprende con su look de novia que rompe esquemas

La unión civil de Julieta Prandi y Emanuel Ortega se celebró en San Isidro con un look de inspiración lencera. ¡Mirá las fotos!

Julieta Prandi contrajo matrimonio este martes con Emanuel Ortega en el Registro Civil de San Isidro, y para la ocasión escogió un atuendo nupcial que se corrió de los parámetros más convencionales. La modelo optó por un conjunto satinado en off white, blazer blanco, stilettos y un maquillaje muy natural.

Tras cinco años de noviazgo, la pareja formalizó su vínculo en una ceremonia íntima, acompañada por sus seres queridos más cercanos. Para ese momento tan significativo, Julieta se inclinó por un look de novia que se apartó del vestido clásico y llevó, en cambio, una propuesta de inspiración lencera, con satén, puntillas y sastrería.

La modelo arribó al Registro Civil de San Isidro con un total look en tonos off white y blanco, armado con prendas sencillas pero con detalles delicados que le otorgaron de inmediato un aire nupcial. Julieta vistió un pantalón de satén off white con un sutil detalle de puntilla en el ruedo, y lo acompañó con un top lencero al tono, también satinado y con encaje en el escote. Como abrigo eligió un blazer al tono de corte clásico, llevado abierto.

Para cerrar el estilismo, Julieta Prandi se decidió por zapatos blancos de taco alto y punta afinada. El diseño estilizó la silueta y le dio uno de los pocos códigos plenamente clásicos de novia dentro de una propuesta mucho más relajada. El ramo, por su parte, acompañó a la perfección la estética romántica y natural del look; llevó un bouquet pequeño conformado por flores en tonos blanco, rosa empolvado y crema, combinadas con hojas verdes.