Revelan la interna familiar que estalló tras la boda de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Llegó para dividir"

Yanina Latorre compartió una durísima información que pone el foco en Julieta Prandi y en Julieta Ortega, hermana de Emanuel.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron casarse por civil en una ceremonia que iba a realizarse de manera secreta. Sin embargo, Ángel de Brito se enteró de la situación y decidió contarlo el lunes por la noche en LAM (canal América) y los medios de comunicación fueron hasta San Isidro a cubrir el evento.

Luego de firmar y ya festejando su casamiento, ambos decidieron romper el silencio: "La idea era que no lo supieran hasta que se enteraron", comentó Prandi. Por el lado de Emanuel, subrayó que "en realidad no le avisamos a nadie hasta ayer. Quisimos hacer algo muy tranquilo".

Lo que llamó la atención de todos fue que no todos los hermanos de Emanuel asistieron, tan solo fue Julieta Ortega. La madre de Emanuel confirmó que todos se encontraban con compromisos y por ese motivo no habían viajado para estar en el casamiento.

Yanina Latorre reveló la interna que estalló tras la boda de Julieta Prandi con Emanuel Ortega Yanina Latorre, tras lo sucedido, decidió investigar y una persona cercana a Julieta Ortega la contactó y destapó una durísima interna que hay entre la actriz y la flamante esposa de Emanuel Ortega: "Bueno, les cuento lo que dice una amiga de Julieta Ortega", comenzó diciendo la conductora de Sálvese Quien Pueda.

Afirman que estalló la interna en la familia Ortega tras la boda de Emanuel con Julieta Prandi. Captura de video / América TV. "No me nombres, pero es real lo que estás contando, Julieta en la intimidad dice que Prandi es una conch... Llegó para dividir la familia y no puede creer cómo su hermano está ciego y se deja llevar de las narices por Julieta", expresó la amiga de Julieta Ortega. Además, agregó que "se hace la mosquita muerta, pero es malísima".