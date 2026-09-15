La incómoda reacción de Franco Colapinto tras recibir preguntas íntimas en España: "No me..."

Franco Colapinto es sin dud alguna el argentino del momento en cuanto al automovilismo. El piloto de Alpine viene de tener un gran resultado en el Gran Premio de España que tuvo lugar en Madrid y, en medio del furor, fue invitado a La Revuelta, programa español conducido por David Broncano.

El deportista se suma a la lista de argentinos que visitaron el programa, como lo hicieron los hermanos Sardelli de Airbag, Lali Espósito, María Becerra, Trueno, entre otras figuras de nuestro país. En redes se viralizó un especial momento que fue cuando el conductor le hizo las clásicas preguntas íntimas al corredor de Fórmula 1.

"Yo te hago las preguntas clásicas", expresó Broncano en el inicio. En ese instante fue interrumpido por Franco Colapinto, que ya sabía las consultas que iba a realizar el conductor español: "No me gustan estas preguntas. Es por lo único que no venía".

Franco Colapinto recibió una incómoda pregunta en la televisión española El animador le preguntó por sus relaciones íntimas y la respuesta de él fue contundente: "Estuve con muchas carreras... En los deportistas la testosterona tiene que ser alta, en las carreras no podés". También destacó que Fernando Belasteguín, quien le maneja la carrera deportiva, "dice que está prohibido en un fin de semana de carrera o previo a una carrera".