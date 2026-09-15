Una figura de Telefe expuso a Franco Colapinto y contó la inesperada propuesta que le hizo

En las últimas horas una conocida figura del canal de la familia sorprendió a todos al contar la charla que tuvo con el piloto argentino.

Franco Colapinto es noticia continuamente por su positivo presente en la Fórmula 1 corriendo con la escudería Alpine. Sin embargo, en las últimas horas su nombre sonó fuertemente en el mundo del espectáculo debido a la confesión de una conocida figura de Telefe.

Todo sucedió en LAM cuando Luana, participante de Gran Hermano que llegó hasta las instancias finales, comenzó a sacar a la luz los nombres de los famosos con los que ha hablado. En medio de sus dichos nombró al piloto argentino y sorprendió por completo a Ángel de Brito.

"Me hablaba con Colapinto. No sé si está de novio ahora. Yo lo seguía hace mucho, antes de que se hiciera conocido y ahí empezamos a hablar", comenzó diciendo Luana Fernández sobre la vez que el deportista argentino la contactó y luego decidió revelar la propuesta que le realizó y que ella decidió rechazar.

Luana, la figura de Telefe, reveló que habló con Franco Colapinto "Un día me invitó a la casa de Bizarrap, en Navidad, y yo no podía porque estaba con la familia de mi novio", expresó la ex Gran Hermano. Además, comentó que "estuve con varios famosos, pero no me acuerdo porque perdí un poco la memoria ahí adentro (en la casa). Les juro que no les estoy mintiendo", sentenció Luana.