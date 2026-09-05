MasterChef Celebrity: quiénes son los 18 famosos confirmados tras las últimas incorporaciones

Con Wanda Nara a la cabeza, el reality culinario de Telefe sigue sumando nombres. La producción oficializó una nueva lista de famosos: los detalles.

Una nueva temporada tras el éxito de la anterior.

La cuenta regresiva ya empezó y la expectativa por la nueva temporada de MasterChef Celebrity está muy alta, sobre todo para Telefe, el canal que intenta salvar los números de una televisión que no logra repuntar. Recientemente, la producción reveló una nueva tanda de convocados que promete darle nueva carisma a esta temporada.

Las nuevas caras de esta edición A la primera ola de confirmados se le acaba de sumar un mix interesante de personalidades, un varieté que tendrá diversas historias, más el desafío de ser cocineros y mediáticos:

Karina Mazzocco: Tras el final repentino de A la Tarde y su salida de América TV, la conductora aterriza directamente en la pantalla de Telefe. Julieta Nair Calvo: Viene de romperla toda en el teatro con la obra Annie (que termina este mes) y ahora cambia las tablas por las sartenes. Marta Fort: Después de su debut como movilera en el Mundial 2026, la heredera se anima al desafío culinario. Pachu Peña: El humorista llega para aportar la cuota indispensable de risas y aflojar la tensión entre los participantes. Nazareno Casero: El actor aceptó el desafío mediático y promete dar pelea frente al jurado. Pablo Migliore: El exfutbolista sigue los pasos de otros exjugadores como Maxi López y el Turco Husaín, marcando la fuerte presencia deportiva del ciclo. Rocío Robles: Tras su reaparición en el radar mediático, la bailarina, periodista y actual pareja de Adrián Suar se suma a la competencia. Morena Beltrán: La destacada periodista deportiva cierra este nuevo grupo, aportando un perfil súper fresco al programa. ¿Cómo queda la lista completa hasta ahora? Con estas últimas incorporaciones, el certamen de cocina ya cuenta con 18 participantes oficiales. Recordemos que ya tenían un pie adentro de las cocinas: