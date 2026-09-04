Los Pericos llegan al Gran Rex con nuevo disco: fecha y entradas

Después del lanzamiento de su nuevo trabajo de estudio, titulado "Inmortal", Los Pericos comenzaron los ensayos para trasladar sus diez canciones al escenario.

Los Pericos vuelven a fusionar el reggae y el rock en su nuevo álbum de estudio.

Los Pericos presentarán oficialmente “INMORTAL”, su nuevo álbum de estudio, el próximo 22 de octubre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. La banda ya comenzó los ensayos para un concierto que combinará las diez canciones inéditas del disco con los clásicos de su repertorio, mientras se acerca a los 40 años de trayectoria ininterrumpida.

El grupo trabaja en Robledo Sound Machine, su propio estudio, en los preparativos para trasladar su nuevo material al escenario. La presentación en el Gran Rex será una de las principales fechas de una gira que durante los próximos meses recorrerá diferentes ciudades de Argentina y Latinoamérica.

El concierto tendrá como eje a “INMORTAL”, aunque el repertorio no estará limitado al nuevo disco. Los Pericos preparan una selección que combinará sus canciones recientes con los temas que formaron parte de distintas etapas de su carrera.

“INMORTAL”, el nuevo disco de Los Pericos El 2026 tiene como uno de sus principales acontecimientos para Los Pericos el lanzamiento de “INMORTAL”, un álbum compuesto por diez canciones inéditas. El grupo acompañó la publicación con diferentes proyectos vinculados al concepto del trabajo, entre ellos las cápsulas del tiempo y las “Sesiones Inmortales”.

Los Pericos presentarán en el Teatro Gran Rex el álbum Inmortal. Gentileza Los Pericos Ahora, la próxima etapa será su presentación oficial en vivo. Para eso, la banda comenzó los ensayos y trabaja en la construcción del repertorio que llevará al Teatro Gran Rex. La fecha se produce, además, en un momento particular de su historia: Los Pericos se acercan a cumplir 40 años de trayectoria ininterrumpida.