Los Pericos lanzaron nuevo álbum y anunciaron el regreso a los escenarios: fechas, lugares y entradas

Este viernes, la mítica banda nacional de reggae y rock, Los Pericos lanzaron “ Inmortal ”, su nuevo álbum de estudio. Además, la agrupación confirmó las primeras fechas de la gira de presentación del material, incluyendo shows en la Argentina, así como en Uruguay, México y Colombia.

A cuatro años del lanzamiento de su último material de estudio, Los Pericos presentaron “Inmortal”, su decimocuarto (14) álbum oficial, marcando un hito en su carrera y reafirmando su lugar como referentes indiscutidos del rock-reggae nacional.

A lo largo de diez canciones, la agrupación -que se conformó en 1986- declaran su vigencia en la escena musical, resguardando la escena “perica”, pero con letras actuales y un mensaje que atraviesa el amor y el crecimiento.

Es más, la propia banda definió a “ Inmortal ” como una “cápsula del tiempo”, puesto que es “una obra que captura este instante artístico de la banda en 2026”. Precisamente, jugando con este concepto, “cada canción del álbum se asocia a un objeto que representa no solo su universo sonoro, sino también la mirada de la banda sobre el mundo”.

El concepto del álbum, además, se apoya en la conexión humana, el paso del tiempo y los vínculos que permanecen. En esa línea, “Inmortal” surge como una obra destinada a ser redescubierta y resignificada por nuevas generaciones.

Todas las canciones de Inmortal

Amor Bonsái - Los Pericos y El Plan de la Mariposa

Inmortal, el nuevo disco de Los Pericos, está compuesto por las diez siguientes canciones:

“Corazón Cristal”, con Abel Pintos . Se trata del “focus track” del disco.

. Se trata del “focus track” del disco. “Amor Bonsai”, con El Plan de la Mariposa;

“Los Latidos”, con Denny Denan, voz de Timbalada;

“Inquilino en el Espacio”, con Facundo Soto, de Guasones;

“La Tierra”, con Néstor Ramljak, de Nonpalidece;

“Inmortal”, con Sabino;

“Baila el cielo”;

“Corre”;

“Soledad”;

“La Verdad”.

La palabra de Juanchi Baleirón tras el estreno del álbum

Juanchi Baleirón habló del proceso de grabación del álbum. “Fue muy lindo trabajar, retocar, grabar, hubo mucho ida y vuelta. Fue muy casero y muy profesional a la vez, nos juntó a todos durante muchos meses nuevamente en el estudio. Luego apareció el concepto de ‘Inmortal’ que más que un concepto, es un deseo, una aspiración, porque nosotros somos todos mortales, pero la obra sí es inmortal. La música quedará para siempre”, dijo el líder de la banda.

El álbum fue grabado íntegramente en Robledo Sound Machine, el estudio que acompaña a la banda desde la etapa de “Mystic Love”.

Todos los shows de Los Pericos por la presentación de su nuevo álbum

Junto con la salida del disco, Los Pericos oficializaron la primera parte de la gira de presentación del material, incluyendo un show en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires.

Los Pericos Los Pericos presentarán en el Teatro Gran Rex el álbum Inmortal. Gentileza Los Pericos

A continuación, todas las fechas y salas en las que tocarán Los Pericos:

1 de abril - Festival del Olimar, 33, Uruguay

4 de abril - Rock en Baradero, Pcia de Buenos Aires

25 de abril - Teatro San Carlos, Junín

3 de junio - Gol de Oro, CDMX, México

5 de junio - Lourdes Music Hall, Bogotá, Colombia

16 de octubre - Quality Espacio - Córdoba, Argentina

17 de octubre - Metropolitano Lotus Club, Rosario, Argentina

22 de octubre - Teatro Gran Rex, Buenos Aires

Las entradas ya están a la venta por TuEntrada.com.