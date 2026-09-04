La noche que Mendoza no olvida: así fue el último recital de Gustavo Cerati en Argentina hace 16 años

El 12 de abril de 2010, Gustavo Cerati se presentó por última vez en Mendoza. Aquella noche fría y nublada, el Auditorio Ángel Bustelo fue escenario de un despliegue sonoro inolvidable en el marco de la gira de presentación de su último disco, Fuerza Natural.

Pasadas las 21 horas, el artista apareció en el escenario vestido de negro, luciendo una chaqueta al estilo Jimi Hendrix y un antifaz. Lo acompañó una formación estelar integrada por Richard Coleman, Fernando Samalea, Fernando Nalé, Leandro Fresco, Gonzalo Córdoba y Anita Álvarez de Toledo.

El concierto comenzó con la canción que daba título a su flamante álbum. Desde los primeros acordes, la potencia sonora hizo que el público se pusiera de pie en sus lugares, manteniéndose así durante casi tres horas de espectáculo.

Durante la primera parte, el músico repasó canciones como “Déjà vu”, “Magia”, “Rapto” y “Tracción a Sangre” , alternando momentos frenéticos con un cálido bloque acústico. Entre tema y tema, los asistentes entonaron a una sola voz la frase “gracias por venir”, que el cantautor devolvió con gestos de afecto. Para el segundo tramo, el artista reapareció en soledad vestido completamente de blanco para interpretar “A merced”, dar paso al repertorio de Amor Amarillo y continuar con clásicos solistas como “Pulsar”, “Te llevo para que me lleves” y “Crimen”.

El cierre llegó a las 0.45 de la madrugada con la emotiva interpretación de “Lago en el Cielo”. Aquel recital, respaldado por una escenografía y sonido de nivel internacional, quedó grabado como el último encuentro en vivo entre el genio del rock y el público mendocino.

El adiós a un Gustavo que siempre será eterno

Apenas un mes después del concierto en Mendoza, el 15 de mayo de 2010, la gira culminó en Caracas con un dramático desenlace. Tras finalizar el show, durante la foto grupal del equipo, el sonidista Adrián Taverna notó pálido y con la mirada perdida a Gustavo; momentos más tarde, fue hallado descompensado en su camarín. Al llegar al centro médico se confirmó un infarto cerebral que empeoró horas después con un edema, obligando a una cirugía de urgencia el 18 de mayo tras la cual el músico no volvió a despertar.

Cerati murió a los 55 años. Archivo MDZ

Luego de ser trasladado en aeroambulancia a Buenos Aires, el exlíder de Soda Stereo permaneció en coma durante 1571 días. El triste final llegó el 4 de septiembre de 2014, cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio a los 55 años en la Clínica ALCLA. Esa misma noche, una multitud de fanáticos enfrentó la lluvia e hizo interminables filas frente a la Legislatura porteña para brindarle un emotivo último adiós.