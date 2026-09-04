¡Gustavo Cerati siempre eterno! A 12 años de su muerte, así fueron sus últimos meses de vida

El recuerdo del último solo de guitarra, la descompensación en el camarín y los gestos de afecto de sus seres queridos durante la internación. El final de un grande.

La noche del 15 de mayo de 2010 marcó el final de una era. Gustavo Cerati brindó en Caracas el último concierto de su carrera dentro de la gira Fuerza Natural. Vestido de blanco, interpretó 25 canciones en una velada inolvidable. “Esa noche, en Caracas, el solo de viola que se mandó fue muchísimo más largo que de costumbre”, recordó tiempo después Richard Coleman sobre aquel instante premonitorio. Al terminar, Cerati se llevó la mano al corazón, lanzó un beso a la multitud y pronunció una frase que resonará por siempre: “Hasta la próxima, chau”.

A 12 años de su muerte, Gustavo Cerati continúa en el corazón de sus fans Archivo La lenta llegada de un desenlace ya escrito Minutos después, en el vestuario, la euforia por el cierre del tour se transformó en alarma. Durante una foto grupal, el sonidista Adrián Taverna lo notó pálido y con la mirada desorbitada. El artista caminó hacia su camarín y poco después lo encontraron recostado en un sillón, descompensado y sin poder hablar. Tras un primer diagnóstico de isquemia cerebral, un severo edema obligó a una intervención quirúrgica de urgencia en Venezuela antes de su traslado en aeroambulancia a Buenos Aires.

Instalado en la Clínica ALCLA, la rutina del músico transcurrió bajo un estricto dispositivo de seguridad que incluía un lector de huellas digitales en su habitación. Durante más de cuatro años, su madre Lillian Clarke lo visitó cada tarde, acompañada por sus hijos Benito y sus hermanas. Músicos como Luis Alberto Spinetta pasaron por el lugar para llevarle muestras de afecto, como una guitarra de regalo en junio de 2011.