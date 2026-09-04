Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos

Mendoza tiene una gran cantidad de cines alternativos y las propuestas se renuevan cada semana. Tomá nota y no te pierdas ningún estreno.

Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas, más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.

Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:

La niña del azúcar Sinopsis: Atrapante thriller sobrenatural ambientado en la misteriosa ciudad urbana de Iquitos, Perú. La trama sigue a un voluntario extranjero que ve alterada su tranquilidad cuando, cada medianoche, una extraña niña golpea su puerta para pedirle azúcar. El misterio se sumerge en el horror puro al descubrirse que nadie habita en los pisos superiores del edificio. Paralelamente, una investigación policial intenta resolver la desaparición de una joven estudiante local. Sus caminos se cruzarán de forma aterradora al destapar los oscuros secretos y leyendas metafísicas que esconde el lugar.

Funciones: viernes 4 a las 18 horas, domingo 6 a las 21:30 horas.

Cine: Teatro Imperial (intersección de Pablo Pescara y Perón de Maipú)