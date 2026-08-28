Netflix: las nuevas películas para ver este fin de semana

Netflix agrega a su catálogo nuevas propuestas para los amantes de la comedia, thriller y drama para el mes que comienza.

Netflix ya sumó nuevas películas a su catálogo y varias de ellas están disponibles para ver este fin de semana. Entre las novedades aparecen propuestas de suspenso, acción y comedia romántica para quienes buscan aprovechar los últimos días antes de septiembre.

Robert De Niro llega con un thriller de suspenso Entre los estrenos más destacados aparece Susurran tu nombre, un thriller protagonizado por Robert De Niro. La historia sigue a un viudo que, tras la desaparición de su hijo, recurre a la ayuda de su padre, un detective retirado que años atrás había encarcelado al asesino serial vinculado con el caso.

La producción también cuenta con las actuaciones de Adam Scott y Michelle Monaghan, y se presenta como una de las opciones más fuertes para quienes disfrutan de las historias cargadas de misterio e intriga.

La película llegó a la plataforma los últimos días de agosto. Fuente: Netflix. Acción mexicana basada en hechos reales Otra de las incorporaciones recientes es La captura, un thriller mexicano protagonizado por Alfonso Herrera. La película sigue a dos agentes federales que intentan sobrevivir las últimas horas de su turno después de cruzarse con el jefe de un poderoso cártel: Joaquín "El Cahpo" Guzmán.

Basada en hechos reales, combina persecuciones, tensión constante y un ritmo intenso que la convierte en una alternativa ideal para los fanáticos del cine policial.