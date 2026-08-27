Netflix: una serie dramática con una historia alucinante

No vas a querer despegar los ojos hasta descubrir qué pasó en esa roca. Una serie de Netflix llena de secretos.

Indomable es una serie de Netflix que debes ver sin dudarlo. La trama arranca cuando una mujer cae sin vida desde la cima del imponente El Capitán en Yosemite. El agente Kyle Turner sospecha que no fue un accidente y la búsqueda de la verdad vale cada segundo.

Netflix y los oscuros secretos que esconde la naturaleza salvaje El investigador sabe de entrada que las pistas iniciales mienten por completo en este caso. Adentrarse en los rincones más profundos del parque nacional revela que la víctima escondía un pasado muy peligroso.