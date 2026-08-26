La comedia romántica con Carmen Villalobos en Netflix que te hará reír a carcajadas

De la venganza al amor: la novela colombiana con Carmen Villalobos que engancha de una buena vez en Netflix.

Te atrapa de una. Esta comedia en Netflix, con Carmen Villalobos, engancha al instante porque es la típica fórmula de mundos opuestos y la transforma en un caos divertidísimo lleno de humor.

Netflix: un accidente de auto que desata la venganza y el amor Alejandra es una ejecutiva millonaria que tiene la vida resuelta y un matrimonio lujoso en puerta. Su realidad cambia por completo la noche que su auto se embarranca por culpa de Rafael, un vendedor humilde que manejaba una camioneta cargada de mercancía. Ese cruce en la carretera destruye sus planes.