Netflix: la película biográfica basada en hechos reales que ya podés ver
El catálogo de Netflix suma "Back to Black", un film basado en hechos reales que detalla la compleja trayectoria de la aclamada cantante Amy Winehouse.
Netflix incorporó a su catálogo una de las películas biográficas más esperadas de los últimos años. Se trata de una producción basada en hechos reales que reconstruye la vida de una de las cantantes más polémicas y reconocidas por su talento: Amy Winehouse.
Back to Black es una película dramática estrenada en 2024 que tiene una duración de poco más de dos horas. La producción propone un recorrido por la vida de la artista y pone el foco en su carrera musical, pero también en las dificultades que enfrentó mientras su popularidad crecía a un ritmo vertiginoso.
De qué trata Back to Black
Según la sinopsis de Netflix, esta película biográfica muestra a la cantante Amy Winehouse durante su búsqueda de estabilidad en medio de su rápido ascenso a la fama, la adicción y una relación tóxica. La historia permite conocer algunos de los momentos que marcaron su vida personal y profesional.
La película está protagonizada por Marisa Abela, quien interpreta a la cantante, junto a Jack O'Connell y Eddie Marsan. La dirección está a cargo de Sam Taylor-Johnson, quien lleva a la pantalla una historia atravesada por la música, la fama y las relaciones personales.
Mirá el trailer de la película
Una película para conocer la historia detrás de la cantante
A través de sus poco más de dos horas de duración, Back to Black busca mostrar tanto el talento que convirtió a Winehouse en una figura reconocida mundialmente como los conflictos que atravesó lejos de los escenarios. La producción combina momentos de su carrera musical con diferentes episodios de su vida privada.