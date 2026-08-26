Netflix: la película biográfica basada en hechos reales que ya podés ver

El catálogo de Netflix suma "Back to Black", un film basado en hechos reales que detalla la compleja trayectoria de la aclamada cantante Amy Winehouse.

Netflix incorporó a su catálogo una de las películas biográficas más esperadas de los últimos años. Se trata de una producción basada en hechos reales que reconstruye la vida de una de las cantantes más polémicas y reconocidas por su talento: Amy Winehouse.

Back to Black es una película dramática estrenada en 2024 que tiene una duración de poco más de dos horas. La producción propone un recorrido por la vida de la artista y pone el foco en su carrera musical, pero también en las dificultades que enfrentó mientras su popularidad crecía a un ritmo vertiginoso.

La artista tenía 27 años cuando falleció el 23 de julio de 2011. Foto: Fuente: Imagen / Captura De qué trata Back to Black Según la sinopsis de Netflix, esta película biográfica muestra a la cantante Amy Winehouse durante su búsqueda de estabilidad en medio de su rápido ascenso a la fama, la adicción y una relación tóxica. La historia permite conocer algunos de los momentos que marcaron su vida personal y profesional.

La película está protagonizada por Marisa Abela, quien interpreta a la cantante, junto a Jack O'Connell y Eddie Marsan. La dirección está a cargo de Sam Taylor-Johnson, quien lleva a la pantalla una historia atravesada por la música, la fama y las relaciones personales.