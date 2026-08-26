El desgarrador drama de Netflix inspirado en hechos reales que tenés que maratonear
Inspirada en hechos reales, la serie de Netflix aborda la desigualdad social y la resiliencia a través de la historia de una madre soltera.
Entre las miniseries más conmovedoras del catálogo de Netflix, Las cosas por limpiar (Maid) se mantiene como una de las producciones más impactantes. Su propuesta combina la crudeza de la supervivencia con el retrato del amor maternal y la superación personal.
Netflix: de qué se trata
“Tras librarse de una relación abusiva, una joven madre hace trabajos domésticos, mientras lucha por construir un mejor futuro para ella y su hija”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.
La trama sigue a Alex, una joven madre que huye en medio de la noche de una relación marcada por el abuso psicológico. Sin recursos económicos ni una red de apoyo, se ve forzada a rehacer su vida junto a su pequeña hija.
Para subsistir, acepta trabajos en el servicio doméstico por ingresos mínimos, mientras intenta navegar el complejo sistema de asistencia social y garantizar un techo seguro para su familia.
El elenco está integrado por Margaret Qualley, quien ofrece una interpretación brillante y llena de matices en el papel principal de Alex.
Mientras que Andie MacDowell interpreta a Paula, la inestable madre de Alex, un detalle que traslada la química y tensión de la vida real a la pantalla.
La creadora Molly Smith Metzler adaptó las memorias de Stephanie Land, aportándole a la historia un realismo impecable sobre las desigualdades sociales, la pobreza y la burocracia.
Con solo 10 episodios y una historia cerrada, la serie es una opción perfecta para una maratón de fin de semana para quienes buscan un drama humano profundo, tenso y con un mensaje de resiliencia.