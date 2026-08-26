El desgarrador drama de Netflix inspirado en hechos reales que tenés que maratonear

Entre las miniseries más conmovedoras del catálogo de Netflix , Las cosas por limpiar (Maid) se mantiene como una de las producciones más impactantes. Su propuesta combina la crudeza de la supervivencia con el retrato del amor maternal y la superación personal.

“Tras librarse de una relación abusiva, una joven madre hace trabajos domésticos, mientras lucha por construir un mejor futuro para ella y su hija”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La trama sigue a Alex, una joven madre que huye en medio de la noche de una relación marcada por el abuso psicológico. Sin recursos económicos ni una red de apoyo, se ve forzada a rehacer su vida junto a su pequeña hija.

Netflix la rompe con esta serie que tiene en su catálogo. Fuente: Netflix.

Para subsistir, acepta trabajos en el servicio doméstico por ingresos mínimos , mientras intenta navegar el complejo sistema de asistencia social y garantizar un techo seguro para su familia.

El elenco está integrado por Margaret Qualley, quien ofrece una interpretación brillante y llena de matices en el papel principal de Alex.

Mientras que Andie MacDowell interpreta a Paula, la inestable madre de Alex, un detalle que traslada la química y tensión de la vida real a la pantalla.

La creadora Molly Smith Metzler adaptó las memorias de Stephanie Land, aportándole a la historia un realismo impecable sobre las desigualdades sociales, la pobreza y la burocracia.

Con solo 10 episodios y una historia cerrada, la serie es una opción perfecta para una maratón de fin de semana para quienes buscan un drama humano profundo, tenso y con un mensaje de resiliencia.