Todo lo que debes saber del estreno oficial de GTA 6 en Netflix: hora, fecha y qué pasará en YouTube Argentina

La espera por GTA 6 tendrá un momento clave este jueves 27 de agosto de 2026. Rockstar Games presentará un nuevo “Extended Look” del videojuego y, por primera vez en la historia de la saga, el material tendrá un estreno inicial fuera de los canales tradicionales de la compañía .

La transmisión comenzará a las 15:00 de Estados Unidos (ET), por lo que en Argentina será a las 16:00. Los fanáticos argentinos que quieran ser los primeros en conocer las nuevas imágenes deberán ingresar a Netflix en ese horario.

El estreno también tendrá diferentes horarios según el país. En Colombia comenzará a las 14:00, en México a las 13:00 y en España a las 21:00. De esta manera, el evento tendrá alcance global y concentrará buena parte de la atención de la comunidad alrededor de una única presentación.

La gran particularidad es que Netflix tendrá una ventana exclusiva de seis horas . Durante ese período, el nuevo contenido de GTA 6 solo podrá verse en la plataforma de streaming.

Quienes no tengan Netflix no tendrán que esperar demasiado. Una vez finalizado el período de exclusividad, Rockstar Games publicará el video en YouTube y en la página oficial de Grand Theft Auto 6.

En Argentina, el contenido estará disponible desde las 22:00 del jueves 27 de agosto. Es decir, los suscriptores de Netflix tendrán una ventaja de seis horas respecto de quienes esperen la publicación abierta.

El cronograma permite establecer dos horarios clave para los jugadores argentinos: 16:00 para el estreno en Netflix y 22:00 para la publicación en YouTube y la web oficial. Por eso, quienes quieran evitar spoilers deberán tener especial cuidado durante esas seis horas, ya que las redes sociales probablemente comenzarán a llenarse de imágenes y detalles apenas termine la presentación exclusiva.

En España, en cambio, el estreno abierto será durante la madrugada del 28 de agosto, a las 03:00. México tendrá el lanzamiento en YouTube a las 19:00, mientras que Colombia podrá acceder al contenido desde las 20:00.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look premieres on @netflix Thursday, August 27 at 3 p.m. ET.https://t.co/px5rI0eKh7 pic.twitter.com/IDZO55jY6K — Rockstar Games (@RockstarGames) August 6, 2026

Qué mostrará el “Extended Look” de GTA 6

El nombre elegido por Rockstar elevó todavía más las expectativas. “Extended Look” apunta a una presentación más extensa que un tráiler convencional y podría ofrecer información inédita sobre la historia, el mundo abierto y los protagonistas.

Sin embargo, hay una precisión importante: Rockstar no confirmó oficialmente cuánto gameplay incluirá el material ni si se tratará de una demostración extensa del juego. Por eso, aunque la comunidad espera finalmente ver GTA 6 en movimiento, cualquier especulación sobre el contenido exacto debe tomarse con cautela.

El interés está puesto especialmente en Lucía y Jason, la pareja de protagonistas que recorrerá una versión ficticia de Florida y Vice City. También se espera conocer más sobre las mecánicas, la exploración, los vehículos, los combates y el nivel de interacción que tendrá el nuevo mundo abierto. La presentación llega después de años de espera, retrasos, filtraciones y apenas dos grandes tráilers oficiales. GTA 6 será además el primer gran lanzamiento de la saga después de 13 años, ya que GTA 5 debutó originalmente en 2013.

El cronograma establece dos horarios clave para los jugadores argentinos: 16:00 para el estreno en Netflix y 22:00 para la publicación en YouTube. Rockstar Games

GTA 6 tiene fecha de lanzamiento: cuándo llegará a PS5 y Xbox

El “Extended Look” funcionará como una nueva escala en la cuenta regresiva hacia el lanzamiento definitivo. GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026 y estará disponible inicialmente en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Rockstar todavía no confirmó una fecha para PC ni anunció una versión para Nintendo Switch 2. El escenario principal será una recreación de Florida, con Vice City como gran protagonista, mientras que Jason y Lucía estarán en el centro de una historia criminal que recuerda en algunos aspectos a la dinámica de Bonnie y Clyde.