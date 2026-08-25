¿GTA 6 en peligro?: CyberLeek amenaza con liberar el juego completo si Rockstar no deja de perseguirlo

La disputa entre Rockstar Games y CyberLeek, señalado como responsable de nuevas filtraciones de Grand Theft Auto 6 ( GTA 6 ), acaba de subir de nivel. Mientras Take-Two Interactive y distintas compañías avanzan con una investigación para intentar identificarlo, el filtrador lanzó una amenaza que podría complicar todavía más el lanzamiento del esperado juego .

CyberLeek asegura tener acceso a una versión jugable de GTA 6 y advirtió que podría liberarla públicamente s i Rockstar y Take-Two co ntinúan intentando localizarlo. De concretarse, millones de jugadores podrían acceder al título antes de su estreno oficial, previsto para el 19 de noviembre .

El filtrador continúa difundiendo material inédito del juego pese a las acciones legales iniciadas en su contra. En sus últimas declaraciones, afirmó que cuenta con una build jugable de GTA 6 y que existen copias almacenadas en distintos dispositivos y servidores alrededor del mundo.

Según su versión, el material ya no estaría concentrado en un único lugar. Por ese motivo, sostiene que incluso si las autoridades logran identificar algunos de los servidores utilizados para almacenar la información, no podrían impedir necesariamente una eventual publicación.

CyberLeek intenta utilizar esta situación como mecanismo de presión. Su mensaje hacia Rockstar Games y Take-Two es directo: si la investigación continúa, podría tomar la decisión de liberar la versión del juego antes de su lanzamiento.

Por ahora, no existe una confirmación independiente de que realmente posea una copia completa y funcional de GTA 6. Sin embargo, la cantidad y el nivel de detalle de los videos publicados previamente alimentaron las sospechas sobre el acceso que tendría a material confidencial.

GTA 6 podría sufrir una filtración masiva si CyberLeek cumple su amenaza contra Rockstar y Take-Two Interactive. Imagen generada por la IA

Una amenaza que podría afectar el lanzamiento

La eventual publicación de una versión jugable representaría un escenario especialmente problemático para Rockstar. No solo permitiría conocer antes de tiempo buena parte del contenido del videojuego, sino que también podría afectar la estrategia de lanzamiento que la compañía prepara desde hace años.

El estudio tiene previsto mostrar próximamente nuevo material oficial del título, en un momento clave de la campaña promocional. Una filtración completa podría revelar personajes, misiones, escenarios y otros elementos narrativos antes de que Rockstar decida cómo presentarlos.

Además, una copia distribuida ilegalmente podría generar problemas relacionados con los derechos de autor y facilitar la aparición de nuevas versiones modificadas del juego.

CyberLeek asegura que la versión está respaldada en discos duros y servidores distribuidos en diferentes lugares. También sostiene que su eventual publicación podría activarse si algo le sucede o si las autoridades consiguen localizarlo.

GTA 6 podría revelar personajes, misiones y escenarios antes del estreno oficial si aparece una copia jugable filtrada. Imagen generada por la IA

Take-Two, Rockstar, Microsoft y Discord buscan al responsable

La amenaza llega después de que Take-Two y Rockstar intensificaran la investigación para determinar quién está detrás de CyberLeek. La compañía recurrió a la Justicia para obtener información de cuentas relacionadas con las filtraciones.

En ese proceso quedaron involucrados Microsoft y Discord, plataformas que podrían tener registros útiles para identificar al responsable. Entre la información solicitada aparecen direcciones de correo electrónico, IP, números de teléfono, identificadores de cuentas y otros datos asociados.

También se investiga el posible origen de las filtraciones. Algunos reportes apuntan a que el material podría haber salido de un kit de desarrollo de Xbox Series X, aunque esta hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente.

Mientras tanto, CyberLeek habría obtenido beneficios económicos a partir de la repercusión de las filtraciones y de una criptomoneda vinculada a su actividad.

GTA 6 mantiene su lanzamiento previsto para noviembre, pese a la creciente disputa entre Rockstar y CyberLeek. Rockstar Games

GTA VI mantiene su fecha de lanzamiento

A pesar de la creciente tensión, Rockstar Games mantiene previsto el lanzamiento de GTA 6 para el 19 de noviembre de 2026. El juego llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S y será uno de los estrenos más importantes de la industria en los últimos años.

La historia estará protagonizada por Jason y Lucia y se desarrollará principalmente en Vice City y el estado ficticio de Leonida. Rockstar prepara una nueva aventura de mundo abierto que combina crimen, acción, persecuciones y el característico humor de la franquicia.