Apple renueva las computadoras Mac Mini y Mac Studio con chips M6 y M5 Ultra

Apple actualizó su catálogo de computadoras de escritorio compactas tras varios meses de faltante de stock en las tiendas oficiales. A través de la nueva Mac Mini , el fabricante estrena el procesador M6 fabricado en dos nanómetros, mientras que el modelo de escritorio para profesionales suma el procesador M5 Ultra.

Ambos equipos mantienen intacto el aspecto exterior pero renuevan su estructura interna con componentes dedicados al procesamiento de modelos de lenguaje locales. Los pedidos anticipados ya están disponibles y las primeras entregas comerciales comenzarán el 22 de septiembre con el sistema operativo macOS 27 preinstalado de fábrica.

La versión renovada de la Mac Mini salta de forma directa a la arquitectura de dos nanómetros mediante el circuito integrado M6 . Este componente presenta una estructura de doce núcleos dividida en dos núcleos superiores, cuatro de alto rendimiento y seis enfocados en la eficiencia energética.

De acuerdo con las mediciones oficiales de la marca, este procesador ofrece un 20 % más de velocidad en tareas multinúcleo frente al modelo M5 y un 40 % de ventaja en comparación con el M4. Además, el módulo gráfico incorpora doce núcleos dedicados y duplicó la velocidad pico en operaciones de cálculo neuronal.

La variante básica de este equipo parte desde los 899 dólares con 16 GB de memoria unificada, lo que representa un aumento de 200 dólares respecto al valor anterior. Los usuarios pueden configurar la memoria hasta un tope de 32 GB con un ancho de banda de transferencia que alcanza los 170 GB por segundo.

La firma Apple también ofrece una alternativa intermedia con el circuito M5 Pro para usuarios que demandan potencia sin llegar a los modelos de gama pesada. Esta combinación brinda fluidez en exportación de video, programación compleja y ejecución de videojuegos.

Rendimiento extremo con el procesador M5 Ultra en la Mac Studio

El segmento profesional recibe la cuarta generación de la Mac Studio, equipada con el procesador M5 Ultra. Esta pieza de silicio utiliza por primera vez una arquitectura de cuatro matrices unidas por la tecnología UltraFusion, alcanzando un ancho de banda interno superior a 4,4 TB por segundo.

La nueva Mac Mini estrena el procesador M6 de dos nanómetros con mayor velocidad de procesamiento. Apple

La configuración cuenta con una unidad central de 36 núcleos y un procesador gráfico masivo de 80 núcleos. Esta potencia permite conectar hasta cuatro computadoras Mac Studio en simultáneo mediante cables Thunderbolt 5 para compartir memoria y ejecutar modelos de lenguaje complejos con más de un billón de parámetros.

El catálogo de escritorio de Apple para este año

La actualización de estas computadoras responde a la creciente demanda de procesamiento local para tareas técnicas y creativas. La empresa asegura el suministro de unidades terminadas tras superar los problemas en las cadenas de distribución que limitaron el stock durante el primer semestre.

Con la llegada del chip M6 y la potencia del M5 Ultra, Apple fortalece su ecosistema de escritorio. Tanto la Mac Mini como la Mac Studio ofrecen alternativas equilibradas para el trabajo técnico diario y la computación de alto rendimiento.