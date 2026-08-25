iPhone Ultra: filtran la placa madre del supuesto celular plegable de Apple

La placa madre del esperado iPhone Ultra apareció en redes sociales exhibiendo un procesador A20 Pro con diseño térmico plano.

El mercado de celulares plegables registra nuevos datos técnicos del próximo iPhone a pocas semanas de las conferencias habituales de septiembre. A través de recientes filtraciones sobre el iPhone Ultra, trascendieron imágenes de la placa madre del primer teléfono flexible de la firma, una propuesta de gama alta pensada para superar los 2.000 dólares.

El material publicado en la red social X por el usuario @LusiRoy7 incluye una grabación corta y una imagen compuesta mejorada con herramientas de procesamiento digital. Los datos muestran la disposición interna del circuito impreso antes del lanzamiento oficial previsto para el cierre del trimestre comercial.

El diseño interno del iPhone Ultra apunta a reducir el grosor en el formato plegable. X- LusiRoy7 El nuevo chip A20 Pro en la placa base del iPhone Ultra El componente visible en el material corresponde supuestamente al procesador A20 Pro, la pieza central que equipará este modelo. En la imagen, el circuito integrado principal y la memoria DRAM aparecen colocados uno al lado del otro en lugar de apilarse de manera vertical.

Esta disposición horizontal utiliza una capa de redistribución delgada para conectar las señales eléctricas sin recurrir a un intercalador de silicio tradicional. Esta solución técnica disminuye el grosor total de la placa y mejora la disipación térmica dentro de un chasis articulado.

Análisis de autenticidad y características del teléfono El componente exhibido en el video carece de la cubierta metálica superior que suele proteger los procesadores terminados de la marca. Esta ausencia sugiere que la pieza corresponde a una muestra de ingeniería o a un módulo de pruebas de laboratorio.