iPhone Ultra: filtran la placa madre del supuesto celular plegable de Apple
La placa madre del esperado iPhone Ultra apareció en redes sociales exhibiendo un procesador A20 Pro con diseño térmico plano.
El mercado de celulares plegables registra nuevos datos técnicos del próximo iPhone a pocas semanas de las conferencias habituales de septiembre. A través de recientes filtraciones sobre el iPhone Ultra, trascendieron imágenes de la placa madre del primer teléfono flexible de la firma, una propuesta de gama alta pensada para superar los 2.000 dólares.
El material publicado en la red social X por el usuario @LusiRoy7 incluye una grabación corta y una imagen compuesta mejorada con herramientas de procesamiento digital. Los datos muestran la disposición interna del circuito impreso antes del lanzamiento oficial previsto para el cierre del trimestre comercial.
El nuevo chip A20 Pro en la placa base del iPhone Ultra
El componente visible en el material corresponde supuestamente al procesador A20 Pro, la pieza central que equipará este modelo. En la imagen, el circuito integrado principal y la memoria DRAM aparecen colocados uno al lado del otro en lugar de apilarse de manera vertical.
Esta disposición horizontal utiliza una capa de redistribución delgada para conectar las señales eléctricas sin recurrir a un intercalador de silicio tradicional. Esta solución técnica disminuye el grosor total de la placa y mejora la disipación térmica dentro de un chasis articulado.
Análisis de autenticidad y características del teléfono
El componente exhibido en el video carece de la cubierta metálica superior que suele proteger los procesadores terminados de la marca. Esta ausencia sugiere que la pieza corresponde a una muestra de ingeniería o a un módulo de pruebas de laboratorio.
Asimismo, la placa no muestra los números de serie grabados ni los logotipos habituales en los blindajes metálicos de la marca. Al tratarse de un archivo reconstruido mediante algoritmos digitales, los especialistas recomiendan evaluar las inscripciones con cautela hasta contar con confirmaciones oficiales de proveedores.
Estrategia de Apple en el mercado de gama alta
La compañía norteamericana prepara su debut en el terreno de los dispositivos plegables para competir contra las opciones de Samsung y marcas asiáticas. La línea iPhone busca diferenciarse mediante una estructura más delgada y un procesador eficiente adaptado a consumos intensivos.
La fabricación de este teléfono demandará tolerancias mecánicas estrictas para evitar roturas en la bisagra central. Por esta razón, el modelo buscará posicionarse en la cima de la gama alta con funciones exclusivas para usuarios profesionales y creadores de contenido.
Fechas de presentación y valores estimados para el nuevo iPhone
Los analistas del sector anticipan que la presentación formal ocurrirá durante los eventos corporativos del mes de septiembre. Sin embargo, la distribución comercial en tiendas podría registrar demoras debido a la complejidad en el ensamblaje de sus paneles flexibles.
El valor de venta al público se proyecta por encima de los 2.000 dólares en los principales mercados internacionales. Con el desarrollo del iPhone Ultra, la compañía completará su catálogo de iPhone explorando nuevas opciones de diseño en el segmento de gama alta.