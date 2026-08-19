Este iPhone 14 Pro se consigue por un precio increíble en Mercado Libre y es la oferta de la semana

El iPhone 14 Pro de 256 GB volvió a captar la atención de los compradores argentinos por una importante diferencia de precio. El equipo de Apple aparece publicado en Mercado Libre a precio accesible aunque se trata de una unidad reacondicionada.

A pesar de haber sido presentado hace algunos años, el teléfono todavía ofrece características propias de un modelo premium. Pantalla OLED de 120 Hz, chip A16 Bionic, cámara principal de 48 MP y almacenamiento de 256 GB forman parte de una configuración que continúa siendo competitiva.

La condición del equipo es un aspecto fundamental para tener en cuenta antes de realizar la compra, pero el precio puede convertirlo en una alternativa interesante para quienes buscan acceder a un iPhone 14 Pro sin pagar el valor de los modelos más recientes.

El iPhone 14 Pro incorpora una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas con tecnología ProMotion y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Esta característica permite obtener desplazamientos más fluidos y una experiencia especialmente atractiva al navegar, reproducir contenido o utilizar aplicaciones.

El iPhone 14 Pro reacondicionado vuelve a destacarse en Mercado Libre por su precio y características premium.

Otro de sus elementos distintivos es Dynamic Island, que reemplazó al tradicional notch y permite interactuar con diferentes notificaciones y actividades desde la parte superior de la pantalla. También incorpora la función Always-On Display, que permite consultar determinada información sin encender completamente el panel.

En cuanto a la construcción, Apple utilizó Ceramic Shield en la parte frontal y un marco de acero inoxidable. El equipo cuenta además con certificación IP68 frente al agua y al polvo, con resistencia de hasta seis metros durante un máximo de 30 minutos.

Este iPhone mantiene una pantalla OLED de 120 Hz y el potente chip A16 Bionic de Apple. Shutterstock

El A16 Bionic mantiene el rendimiento

En el interior aparece el A16 Bionic, un procesador de seis núcleos acompañado por una GPU de cinco núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos. Para el usuario, esta configuración se traduce en un teléfono capaz de ejecutar aplicaciones exigentes y juegos con un buen nivel de rendimiento.

La unidad publicada dispone de 256 GB de almacenamiento interno, una capacidad suficiente para guardar fotografías, videos, aplicaciones y documentos sin depender permanentemente de servicios de almacenamiento en la nube.

En conectividad, el teléfono es compatible con redes 5G y Wi-Fi 6. También ofrece compatibilidad con nano SIM y eSIM, mientras que entre sus funciones de seguridad se encuentran la detección de choques y la posibilidad de realizar llamadas de emergencia vía satélite en los mercados donde el servicio está disponible.

La condición reacondicionada del iPhone es clave para evaluar su precio y las condiciones antes de comprarlo. Shutterstock

Una cámara pensada para fotografía y video

El apartado fotográfico es otro de los puntos fuertes del iPhone 14 Pro. Apple incorporó una cámara principal de 48 MP, acompañada por un lente ultra gran angular y un teleobjetivo con zoom óptico de 3x.

La configuración permite obtener diferentes perspectivas sin depender exclusivamente del zoom digital. Para quienes utilizan el teléfono para crear contenido, también aparecen funciones avanzadas como ProRAW y ProRes.

En video, el equipo ofrece Modo Cine con resolución 4K HDR de hasta 30 cuadros por segundo y Modo Acción, pensado para conseguir grabaciones más estables mientras el usuario se desplaza, corre o realiza movimientos bruscos.

El iPhone 14 Pro conserva prestaciones premium, aunque conviene revisar batería, garantía y accesorios incluidos Imagen generada con IA

El precio y la condición del iPhone 14 Pro

El dato que explica el interés generado por esta publicación es su precio. El iPhone 14 Pro de 256 GB figura en Mercado Libre a $1.353.852, con una alternativa de financiación de 6 cuotas de $304.594.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se trata de un equipo nuevo. Mercado Libre lo clasifica como reacondicionado en condición “Excelente”. Según la descripción, la unidad debe contar con más del 80% de capacidad de batería, una pantalla sin detalles ni imperfecciones y únicamente marcas de uso sutiles.

Además, se trata de un producto que tuvo un uso previo y fue inspeccionado o reparado para garantizar su funcionamiento. Por esa razón, podría no incluir los accesorios ni el embalaje original.

En definitiva, el iPhone 14 Pro continúa siendo una opción atractiva para quienes priorizan pantalla, cámaras y rendimiento. El precio de esta publicación resulta llamativo, aunque antes de comprar conviene revisar cuidadosamente la garantía, el estado de la batería, los accesorios incluidos y las condiciones específicas de la unidad reacondicionada.