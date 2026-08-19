El iPhone Pro en oferta en Walmart: tiene batería de 33 horas y cámara profesional

La oferta del iPhone 17 Pro en Walmart destaca su avanzada cámara profesional y larga duración de batería, marcando un hito en la tecnología móvil accesible.

El iPhone 17 Pro promete una batería mejorada y una cámara que capta hasta los detalles más pequeños.

Una cámara capaz de capturar imágenes y videos con calidad profesional se ha convertido en el requisito casi indispensable al momento de renovar el celular. Cada vez más usuarios buscan dispositivos con un rendimiento veloz y cámara profesional, pero sin comprometer su bolsillo. En este caso, Walmart tiene una oferta imperdible.

Por eso no sorprende que entre los más codiciados se ubique el iPhone 17 Pro, un modelo que destaca por su sistema de triple cámara trasera con sensor principal de 48 megapíxeles y un zoom óptico de 4x, ideal para lograr encuadres definidos y captar hasta el detalle más lejano sin perder nitidez.

En lo que respecta a la cámara frontal, incorpora un sensor cuadrado de 18 megapíxeles con capacidad para grabar video en 4K a 120 cuadros por segundo y soporte para audio espacial. Gracias a la potencia de su procesador A19 Pro, el equipo procesa la captura de imágenes al instante y permite reproducir contenido de alta exigencia sin ningún tipo de retraso.

A esto se le suma una batería de mayor capacidad que ofrece hasta 33 horas continuas de reproducción de video. Esta autonomía resulta clave durante un viaje, ya que permite tomar fotos y grabar durante todo el día sin la necesidad constante de llevar una batería externa encima.

No te pierdas el video del iPhone 17 Pro La oferta de Walmart que puede tentar a los argentinos En la tienda online de Walmart México, el modelo estrella de Apple figura publicado por $22.999 pesos mexicanos, lo que al cambio actual equivale a unos $2.013.625 pesos argentinos. La cifra resulta atractiva frente a los valores en plataformas locales, donde el dispositivo alcanza e incluso supera los $2.500.000 pesos argentinos.