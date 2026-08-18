El celular Motorola que esta de oferta en Walmart: es de gama media y tiene memoria interna para rato

En Walmart, el smartphone Motorola Moto G77 se encuentra en promoción a $5.999 pesos mexicanos, presentando una diferencia significativa respecto a su valor en Argentina, lo que abre la puerta a considerar su importación.

La marca Motorola continúa consolidando su liderazgo en el segmento de gama media durante este 2026, y Walmart lanzó una oferta imperdible para aquellos usuarios exigentes que buscan prestaciones avanzadas sin descuidar el presupuesto. El modelo seleccionado en promoción es el Moto G77, un dispositivo que destaca por sus equilibradas características técnicas y funciones de última generación.

El smartphone cuenta con un panel pOLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, impulsado por un procesador de alto rendimiento, 8 GB de memoria RAM y una batería optimizada para garantizar una autonomía fluida durante toda la jornada.

Según los especialistas, es un dispositivo diseñado para capturar la realidad con un nivel de detalle superior. Esto se debe a su sistema de cámaras potenciado por la tecnología Moto AI y un zoom óptico de 3x, respaldado por un sensor principal de ultra alta resolución de 108 MP. Gracias a este esquema óptico, se obtienen tomas más nítidas y luminosas, incluso en entornos oscuros o al capturar objetos a la distancia.

El celular de Motorola que está de oferta en Walmart. Archivo Un dato no menor es su diseño y durabilidad: el equipo cuenta con acabados validados por Pantone y protección de grado militar, ofreciendo un desempeño hasta dos veces superior frente a caídas y arañazos, además de resistencia al agua con certificación IP56. Estas especificaciones brindan tranquilidad para el uso cotidiano en todo tipo de ambientes.

La oferta tentadora para los argentinos En la tienda online de Walmart, el Motorola Moto G77 figura publicado a $5.999 pesos mexicanos, lo que equivale a unos $524.142 pesos argentinos al cambio actual. La cifra resulta muy atractiva si se considera que en el mercado local su valor ronda los $770.000 pesos argentinos, aunque suelen aparecer promociones puntuales en diversas plataformas.