Netflix estrenó una serie romántica que une a dos pianistas y marca el esperado regreso de Song Kang

La nueva serie romántica de Netflix, "Cuatro manos, dos sonatas", explora la conexión de dos pianistas a través de la música clásica, con el protagónico de Song Kang.

El arte puede unir a personas como pocas disciplinas y Netflix tiene una idea de lo que podría pasar. La plataforma de streaming acaba de estrenar Cuatro manos, dos sonatas, una serie que junta a dos pianistas con pasados y realidades opuestas.

Los jóvenes chocan al prinicpio por sus diferentes estilos de vida y formas de entender la música, pero terminan encontrando una conexión profunda al tocar el piano juntos. La serie acompaña a los personajes desde su etapa escolar hasta que entran en el mundo porfesional de la música clásica. Por eso podemos observar cómo impacta el éxito temprano, las expectativas familiares, el miedo al frasco y la búsqueda de la propia identidad.

La serie es una propuesta visual y sonora diferente porque se aleja de la típicas bandas sonoras pop actuales y se sumerge en la música clásica. La producción utiliza piezas de piano y lo acompaña con una fotografía cinematográfica muy cuidada. Esto se puede observar perfectamente en las escenas románticas, donde se refleja la química de los personajes, no solo a través de la actuación sino de todos los componentes visuales y sonoros.

Asimismo, esta serie es el gran regreso del actor Song Kang a las pantallas tras un periodo de ausencia por su servicio militar obligatorio. Esta vez cuenta con un papel mucho más duro y dramático del que estaba acostumbrado a hacer, por lo que los fans esperan con ansias su estreno.