La serie corta de Netflix con solo 6 episodios y un mensaje contundente

Solo seis episodios en Netflix: la producción que cuestiona los mandatos y las expectativas familiares.

La serie Mi brillante carrera de Netflix muestra historias reales sobre discriminación, machismo y culpas familiares. Se trata de una joven inquieta, perspicaz y rebelde decidida a escribir su propio destino.

Una historia sobre autonomía femenina y superación personal Sybylla habita un entorno donde el matrimonio representa la única salida aceptada para las mujeres. La presión de su entorno choca con sus deseos de libertad, creación literaria y crecimiento intelectual sin ataduras. En lugar de ceder a las exigencias impuestas, la protagonista busca caminos alternativos para vivir bajo sus propias reglas.