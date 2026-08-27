Netflix: el final de esta serie española es épico

Esta serie española de Netflix tiene capítulos cortos que se pasan volando y te dejan con ganas de más.

Muertos S.L. es la comedia de Netflix que debes ver hasta el final. Cuando muere el fundador de la Funeraria Torregrosa, el ambicioso Dámaso —su mano derecha— está listo para hacerse cargo del negocio. Toda esa ambición explota en un final épico.

Netflix: el juego de poder dentro de la funeraria La historia arranca con un caos total en la empresa familiar tras la muerte del dueño. Dámaso siente que la dirección le toca a él por derecho y experiencia de trabajo. Pero la viuda del jefe toma el mando y complica todos sus planes.

Ese choque crea situaciones absurdas y peleas absurdas por el control del lugar. Los empleados quedan atrapados entre chismes, trampas y decisiones locas de la directiva.