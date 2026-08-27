Netflix: 5 episodios y un brutal caso policial en Estocolmo que no da respiro

Estocolmo es el escenario de una miniserie de Netflix que sigue a un detective en la resolución de un complejo caso policial.

La miniserie de Netflix apuesta por una investigación policial marcada por el misterio y la tensión. Foto: Netflix

Netflix tiene en su catálogo una miniserie sueca que combina crimen, misterio y suspenso con elementos característicos del Nordic Noir, género de policiales nórdicos marcados con ambientes oscuros e investigaciones cargadas de tensión.

En esta ocasión, esta miniserie de solo 5 capítulos nos lleva a Estocolmo y sigue a un detective que debe enfrentarse a un caso particularmente complejo.

De qué trata Sacrificio de sangre "Tras el brutal asesinato de dos policías, a un detective no le queda más opción que aceptar trabajar con su distante padre, un expolicía, para atrapar al asesino", describe la sinopsis oficial de la plataforma de streaming. La investigación los llevará a seguir diferentes pistas mientras intentan descubrir quién está detrás de los crímenes y evitar que haya nuevas víctimas.

El trailer de Sacrificio de sangre La serie está protagonizada por Jakob Oftebro, Peter Andersson y Electra Hallman, mientras que George Kay es su creador. Oftebro interpreta al detective Thomas Berg, quien debe recurrir a su padre Alfred, un expolicía, para avanzar en la investigación y encontrar al responsable de los asesinatos.