Las 3 plantas que podés poner en macetas para llenar de flores el balcón

Estas plantas son ideales para decorar el balcón en primavera y llenarlo de flores, incluso cuando se trata de espacios pequeños.

El jardín también puede extenderse al balcón con plantas que aportan flores y color durante toda la primavera. Foto: Shutterstock

El balcón del departamento puede prepararse desde ahora para la primavera con la elección de tres especies que aportan color y frescura al ambiente. Aunque el espacio sea pequeño, estas plantas se adaptan muy bien a las macetas y, con algunas horas de sol y cuidados básicos, pueden ofrecer una floración abundante durante los meses cálidos.

Geranios Los geranios son una de las opciones más elegidas para balcones porque son resistentes y no requieren cuidados demasiado complejos. Necesitan varias horas de luz solar y un riego moderado, evitando que el agua quede acumulada en la maceta. Con las condiciones adecuadas, pueden mantener sus flores durante buena parte de la primavera y el verano.

Con sol y riego moderado, puede florecer durante varios meses. Foto: Pixabay Petunias Las petunias son ideales para quienes buscan llenar de color un balcón. Sus flores aparecen en diferentes tonalidades y, con suficiente luz y un riego regular, pueden crecer rápidamente. Además, son una buena alternativa para colocar en macetas colgantes o recipientes ubicados en distintos sectores del balcón.

Sus flores de distintos colores son perfectas para decorar balcones. Fuente: Shutterstock. Caléndulas Las caléndulas también pueden cultivarse en macetas y se caracterizan por sus flores en tonos amarillos y naranjas. Son plantas bastante resistentes y agradecen los espacios luminosos, por lo que pueden ubicarse en un balcón que reciba varias horas de sol. Con un riego adecuado y un suelo con buen drenaje, pueden aportar color durante la temporada cálida.