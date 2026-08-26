Las 3 plantas que podés poner en macetas para llenar de flores el balcón
Estas plantas son ideales para decorar el balcón en primavera y llenarlo de flores, incluso cuando se trata de espacios pequeños.
El balcón del departamento puede prepararse desde ahora para la primavera con la elección de tres especies que aportan color y frescura al ambiente. Aunque el espacio sea pequeño, estas plantas se adaptan muy bien a las macetas y, con algunas horas de sol y cuidados básicos, pueden ofrecer una floración abundante durante los meses cálidos.
Geranios
Los geranios son una de las opciones más elegidas para balcones porque son resistentes y no requieren cuidados demasiado complejos. Necesitan varias horas de luz solar y un riego moderado, evitando que el agua quede acumulada en la maceta. Con las condiciones adecuadas, pueden mantener sus flores durante buena parte de la primavera y el verano.
Petunias
Las petunias son ideales para quienes buscan llenar de color un balcón. Sus flores aparecen en diferentes tonalidades y, con suficiente luz y un riego regular, pueden crecer rápidamente. Además, son una buena alternativa para colocar en macetas colgantes o recipientes ubicados en distintos sectores del balcón.
Caléndulas
Las caléndulas también pueden cultivarse en macetas y se caracterizan por sus flores en tonos amarillos y naranjas. Son plantas bastante resistentes y agradecen los espacios luminosos, por lo que pueden ubicarse en un balcón que reciba varias horas de sol. Con un riego adecuado y un suelo con buen drenaje, pueden aportar color durante la temporada cálida.
Para que estas especies crezcan en buenas condiciones, es importante elegir macetas con agujeros de drenaje, utilizar un sustrato adecuado y controlar el riego según la temperatura y la exposición al sol. De esta manera, incluso un balcón pequeño puede convertirse en un espacio lleno de flores durante la primavera.